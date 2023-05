Andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori brunch di Roma: ecco le location più gettonate della Capitale.

A Roma, la tradizione del brunch ha preso piede solo negli ultimi anni, ma il numero di ristoranti e caffè che offrono di farne uno di alta qualità è in costante aumento. In moderni bistrot o locali di ogni tipo, la scelta è vasta e in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Ma dove si fanno i migliori brunch di Roma? Andiamo a vedere insieme i luoghi più gettonati e le location più in.

Il miglior brunch di Roma: quello di Sabotino

Il miglior brunch di Roma è senza ombra di dubbio quello del Sabotino Bistrot, tutte le domeniche presso il bistrot e la pasticceria siti nell’omonima via, a Prati-Delle Vittorie.

Si tratta di un brunch alla francese, che propone crepes salate verdi elaborate dalla chef Nicole Perri, in tre diverse varianti: ai funghi champignon, al salmone affumicato e al prosciutto cotto. Non è tutto: il brunch comprende anche elaborazioni del Maestro Lievitista Alessandro Conte, come un cornetto salato con uova strapazzate o un crostino con hummus alla rapa rossa, salmone affumicato e avocado.

@Sabotino

Se siete amanti del dolce, la Chef di Sabotino ha creato diverse varianti di piatti a base di waffle, abbinati a frutta fresca o frutta secca. Sabotino propone anche il Granola Cup, una deliziosa creazione della Chef, a base di yogurt bianco e frutta fresca. Insomma, un brunch completo, per un’esperienza gustativa indimenticabile.

@Sabotino

Il brunch all’italiana di Proloco Trastevere

Il brunch di Proloco Trastevere (in via Goffredo Mameli) è un’esperienza culinaria all’italiana, dedicata ai prodotti di selezione D.O.L. (d’origine laziale) provenienti dai piccoli artigiani locali. Ogni fine settimana, dalle 12:00 alle 15:30, tutto servito al tavolo: dai formaggi ai salumi rari, alla verdura di stagione, ai primi, ai secondi e ai dolci, tutto è preparato con cura artigianale.

Il brunch a Marigold, a Ostiense

In Via Giovanni da Empoli 37 si può gustare il brunch della bakery Marigold: frutto di uno chef di origine calabrese e una pasticcera danese. Il brunch qui è british-style. Segue i cicli stagionali e rinnova il menù volta per volta. Ce n’è davvero per tutti i gusti, compreso di pasticceria inglese oltre a sandwich, frutta e un vasto assortimento di uova!

Bauhaus: a Garbatella tra i brunch migliori di Roma

A Garbatella c’è Bauhaus, in piazza Biffi. Ex forno di quartiere con attenzione per dolci e salati di tutti i tipi, presenta una bakery francese a cura del Pastry Chef Valerio De Santis. Il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 14.00 spazio all’eccellenza con tanta attenzione alle materie prime locali, per una proposta brunch che spazia dai grandi classici e una vera e propria Breakfast Experience.

@ UfficioStampaEleonoraSiddi

Il brunch Queen Makeda, a Ostiense

Tornando a Ostiense, in via Francesco Negri c’è Queen Makeda. Il loro brunch propone specialità che arrivano da tutto il modo, in modalità combinata buffet-servito. Per un brunch a Roma di respiro internazionale!

De Santis Santa Croce: brunch all’ombra della Basilica Santa Croce di Gerusalemme

Chiude la lista De Santis Santa Croce, che ogni sabato presenta il brunch all’ombra della Basilica Santa Croce di Gerusalemme: ricette fredde e calde, sfiziosità artigianali, salumi e formaggi Dop e Igp, pasticceria dolce e salata…. ce n’è per tutti i gusti!

Photo Credits: @ Sabotino, @ UfficioStampaEleonoraSiddi, @Shutterstock