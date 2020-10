Miglior panettone del mondo 2020: ecco il vincitore

Si è tenuta a Roma il 25 Ottobre 2020 la premiazione della seconda edizione del Campionato Mondiale Panettone che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”.

Competizione organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria.

La manifestazione è arrivata in un momento particolare, quasi a dare un segno di speranza e fiducia per il futuro di una categoria che ha sempre sostenuto la produttività, l’ economia e la formazione del nostro paese.

I migliori pasticceri si sono confrontati e una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria, il risultato è stato di altissimo livello e i giurati esperti hanno avuto un compito difficile da assolvere.

Si sono distinti nelle categorie:

PANETTONE CLASSICO

Francesco Luni e Ruggiero Carli

PANETTONE DECORATO

Maria Principessa

PANETTONE INNOVATIVO

Pasquale Pesce e Luca Borgioli

Dalle parole di Roberto Lestani, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria e Campione del mondo di pasticceria, “ siamo molto soddisfatti di questa edizione perché abbiamo visto che tutti i concorrenti hanno lavorato con altissima professionalità creando molti prodotti innovativi e curiosi non solo dal punto di vista del gusto, ma anche nella lavorazione del lievito naturale che è la base fondamentale del panettone. Sono pronti per offrire a un consumatore finale i prodotti artigianali quale il panettone per il prossimo Natale.”

Quindi due categorie con due ex equo.

La manifestazione, nonostante le ultime chiusure ha visto la presenza di un folto pubblico e dei concorrenti che hanno partecipato ottemperando la contingenza richiesta e mantenendo il distanziamento.