La stella della Versilia illumina la notte romana. Il prossimo 14 maggio il Nite Kong ospita il settimo appuntamento di MidNite Chef – The Pairing Nights, la rassegna ideata da Patrick Pistolesi che unisce cucina d’autore e mixology in un’esperienza immersiva tra piatti gourmet e cocktail pairing.

Protagonista della serata sarà Valentino Cassanelli, executive chef del ristorante stellato Lux Lucis all’interno dell’Hotel Principe Forte dei Marmi. Lo chef modenese, una stella Michelin dal 2017, porterà a Roma la sua cucina contemporanea e cosmopolita, costruita tra memoria emiliana, tecnica internazionale e suggestioni raccolte nei suoi anni londinesi tra Locanda Locatelli e Nobu.

La cucina globetrotter di Cassanelli incontra i cocktail del Nite Kong

Nell’atmosfera intima e cinematografica del Nite Kong, spin-off del celebre Drink Kong, andrà in scena un percorso degustazione in quattro portate più entrée, costruito insieme alla squadra guidata da Pistolesi.

La cena si aprirà con “Pomomary e pani puri around the world”, per poi entrare nel vivo con uno dei pairing più attesi della serata: il Risotto in Tom Yum con ricci di mare e tartufo nero, accompagnato dal cocktail Canova, a base di Bombay Sapphire Gin e cordiale mediterraneo.

A seguire, il piatto “Cuore, canocchia e mugnaia” verrà abbinato a Yellow, drink vegetale e umami con Tequila Patron Blanco, peperone giallo e acqua di pomodoro. Il crescendo di sapori proseguirà con la Guancia di manzo in dolceforte, chipotle e fieno, servita insieme al cocktail Kaizen, costruito su Scotch whisky Dewar’s 12, cacao e chipotle.

Finale dolce con il Cremoso di riso, fragole e agrumi, accompagnato dal pairing Berry and Cream, tra Martini Rosso, latte allo zafferano e soda di fragole lattofermentate.

MidNite Chef, il format che unisce alta cucina e nightlife

Con la seconda edizione della rassegna, MidNite Chef ha alzato ulteriormente il livello della proposta, trasformando il food pairing in un vero racconto sensoriale.

«Il food pairing non è una regola, è un incontro: tra la visione dello chef e quella del bartender, tra il fuoco e il ghiaccio, tra il sapore e la notte», racconta Pistolesi.

Dopo gli appuntamenti con chef del calibro di Carlo Cracco, Domenico Stile, Vania Ghedini e Nicola Somma, la serata con Cassanelli rappresenta il penultimo capitolo prima del gran finale dell’8 giugno con Giancarlo Perbellini.

L’obiettivo del progetto è andare oltre il semplice abbinamento tra cibo e cocktail, creando una performance immersiva fatta di luci, musica, design e narrazione gastronomica.

Cos’è il Nite Kong

Nato nel 2023 come evoluzione del Drink Kong, il Nite Kong è il locale più notturno e sperimentale firmato Patrick Pistolesi. Un luogo ispirato ai night club rétro-futuristici, tra neon, visual immersivi e cocktail d’autore, pensato per un pubblico di appassionati e “bevitori consapevoli”.

Ogni dettaglio contribuisce all’esperienza: dalle proiezioni curate da Studio LordZ ai bicchieri artigianali acquistati a Tokyo, fino alla proposta food dello chef Francesco Coltella.

Informazioni

La serata MidNite Chef con Valentino Cassanelli è in programma mercoledì 14 maggio al Nite Kong di Roma.

L’esperienza prevede quattro piatti e quattro cocktail pairing.

Inizio ore 21.30.

Costo: 150 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria.

Contatti

NITE KONG

Piazza San Martino ai Monti, 8 – Roma

Email: info@nitekong.com

Tel. 06 2348 8666

www.nitekong.com