A pochi minuti dal Colosseo puoi ammirare gratis un capolavoro di Michelangelo: una sorpresa da scoprire (gratis) nel cuore di Roma.

Sai che, a Roma, ti basta camminare per pochi minuti dal Colosseo per ritrovarti davanti a un capolavoro di Michelangelo Buonarroti? E la sorpresa è doppia perché ammirarlo è completamente gratis e non è richiesto alcun biglietto d’ingresso. Un’occasione per guardare uno dei capolavori della Capitale con occhi diversi, lasciandoti guidare dalla curiosità.

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Il Mosè di Michelangelo, un capolavoro gratuito a due passi dal Colosseo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La sorpresa in questione ha un nome: Mosè. La celebre scultura di Michelangelo Buonarroti si trova nella Basilica di San Pietro in Vincoli, nel rione Monti, ed è visitabile gratuitamente. Dal Colosseo, per raggiungerla, basta una breve passeggiata: tra gli accessi più suggestivi c’è la Salita dei Borgia, vicino a via Cavour.

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Il Mosè appartiene al monumento funerario di papa Giulio II, un progetto avviato nel 1505 e concluso nel 1545 dopo numerosi ripensamenti. Pensato inizialmente per San Pietro in Vaticano, il mausoleo venne ridimensionato, fino alla sistemazione che oggi possiamo osservare.

Davanti al Mosè, alto oltre due metri, colpiscono la torsione del suo corpo, la barba fluente e il movimento delle mani. Il marmo sembra acquistare vita: muscoli, panneggi e sguardo restituiscono una tensione sorprendente. Soffermatevi sull’avambraccio e sulla mano destra: i dettagli mostrano quanto Michelangelo conoscesse il corpo umano.

Le tavole della Legge richiamano la missione del personaggio biblico; le piccole corna rimandano invece alla traduzione latina della Bibbia, che descriveva come cornuto il suo volto luminoso.

C’è poi una leggenda che la riguarda: Michelangelo, stupito dal realismo della propria opera, l’avrebbe colpita con un martello chiedendole «Perché non parli?».

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