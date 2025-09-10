Intervista a Michael Weatherly e Cote de Pablo, a Roma per ‘NCIS: Tony & Ziva’, già disponibile su Paramount+.

NCIS: Tony & Ziva è già disponibile su Paramount+ (dal 4 settembre) e Michael Weatherly e Cote de Pablo sono volati a Roma per presentare lo spin-off del celebre e amatissimo NCIS. Tony DiNozzo e Ziva David tornano quindi a regalarci nuove avventure e tanto è cambiato da quando li avevamo lasciati nella serie originale. Genitori e entrambi di stanza a Parigi, i due agenti dovranno vedersela con un complotto internazionale che li porterà in giro per l’Europa, tra ironia e ritorni di fiamma. A Roma incontriamo i due attori alle prese con caffè e solite innocue schermaglie.

«Tornare nei panni di Tony e Ziva è stato eccitante, emozionante e impegnativo a suo modo. – ci dice subito Cote de Pablo – Penso che fisicamente il lavoro sia molto impegnativo e non credo che sapessimo in cosa ci fossimo cacciati. In realtà è una benedizione non sapere in cosa ti stai cacciando: devi farlo e basta, ma è stato bellissimo». Per Michael – che definisce la nuova serie «una grande avventura» – poco è cambiato in realtà.

(Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Paramount+)

«Non avevo davvero idea di come avrei risposto alle circostanze. – commenta l’attore – Quando io e Cote lavoriamo insieme non abbiamo molte discussioni profonde su come faremo le cose, su cosa succede, sui retroscena. Preferisco non entrarci e non imparo nemmeno una scena. Sono terribile a memorizzare le cose. Le ricordo solo quando guardo negli occhi di Cote e dico: Ah! So perché sono qui. La mia avventura preferita è proprio questa serie. Ne ho fatte molte quindi grazie per questo Cote de Pablo». A questa battuta, Cote risponde con «Grazie per essere in molti lavori e apprezzare ancora questa serie», dimostrando quanta affinità ci sia tra i due attori.



«Dico sempre – aggiunge poi Cote – che uno dei capitoli preferiti della mia vita è stato il mio primo anno in NCIS. In parte perché ho imparato a lavorare in modo diverso. Michael è una creatura molto spontanea, ti sorprende sempre, cambia sempre. Vengo da un mondo in cui il testo era sacro. Michael invece mi guardava e faceva cose diverse da qualsiasi cosa avessi in mente. Mi piace, amo la spontaneità e adoro l’idea che tu possa giocare. Avere un partner che gioca con te è raro. Quello è stato uno dei migliori anni della mia vita. Ora torniamo a quell’energia, ma è una serie nuova, è tutta nostra e abbiamo contribuito a crearla. È ancora più speciale».



E qual è, secondo Michael e Cote, il segreto della relazione tra Tony e Ziva, che ha appassionato tanti fan in tutto il mondo? «Non credo che avresti Tony e Ziva se non avessi Michael e Cote. – ci risponde l’attrice – Abbiamo una relazione complessa, molto semplice, divertente di cui io e Michael non parliamo davvero.

Siamo solo noi, è così e lo rispettiamo per quello che è. Non lo diamo per scontato, ne siamo totalmente grati. Penso che invecchiando sappiamo quanto dobbiamo prendercene cura».

LEGGI ANCHE: ‘Dora alla ricerca di Sol Dorado’: un’avventura di crescita, coraggio e cuore



«Dico sempre – aggiunge poi Cote – che uno dei capitoli preferiti della mia vita è stato il mio primo anno in NCIS. In parte perché ho imparato a lavorare in modo diverso. Michael è una creatura molto spontanea, ti sorprende sempre, cambia sempre. Vengo da un mondo in cui il testo era sacro. Michael invece mi guardava e faceva cose diverse da qualsiasi cosa avessi in mente. Mi piace, amo la spontaneità e adoro l’idea che tu possa giocare. Avere un partner che gioca con te è raro. Quello è stato uno dei migliori anni della mia vita. Ora torniamo a quell’energia, ma è una serie nuova, è tutta nostra e abbiamo contribuito a crearla. È ancora più speciale».



E qual è, secondo Michael e Cote, il segreto della relazione tra Tony e Ziva, che ha appassionato tanti fan in tutto il mondo? «Non credo che avresti Tony e Ziva se non avessi Michael e Cote. – ci risponde l’attrice – Abbiamo una relazione complessa, molto semplice, divertente di cui io e Michael non parliamo davvero.

Siamo solo noi, è così e lo rispettiamo per quello che è. Non lo diamo per scontato, ne siamo totalmente grati. Penso che invecchiando sappiamo quanto dobbiamo prendercene cura».