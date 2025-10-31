Michael Bublé per la prima volta a Roma in Vaticano: il “Concerto con i Poveri” trasforma la musica in un abbraccio di amore e speranza.

Arriva a Roma un evento straordinario, nel quale si fondono emozione, arte e solidarietà: Michael Bublé canterà per la prima volta in Vaticano per un concerto che si preannuncia come un momento di pura bellezza condivisa. Il “Concerto con i Poveri” si fa così simbolo universale di fraternità, nel quale la musica non è solo spettacolo ma un gesto concreto di amore e speranza.

Michael Bublé per la prima volta a Roma in Vaticano per il ‘Concerto con i Poveri’

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:30, l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano accoglierà l’evento più atteso della stagione musicale: la sesta edizione del Concerto con i Poveri, promosso dalla Fondazione Nova Opera. Protagonista d’eccezione sarà Michael Bublé, una delle voci più amate del panorama musicale mondiale, che offrirà la propria arte per una causa profondamente umana.

L’artista canadese, celebre per la sua eleganza e la sua voce intramontabile, canterà accompagnato da oltre 70 elementi della Nova Opera Orchestra e da 200 coristi della Diocesi di Roma, diretti da Mons. Marco Frisina, anche direttore artistico dell’iniziativa.

In occasione dell’Anno del Giubileo della Speranza, il concerto assume un valore ancora più profondo: non un semplice evento artistico, ma un segno tangibile di comunione e partecipazione, nel cuore stesso della Cristianità.

L’idea alla base del Concerto con i Poveri è quella di abbattere ogni barriera sociale attraverso la bellezza della musica. Tra gli 8.000 spettatori attesi, circa 3.000 saranno persone in difficoltà: senza fissa dimora, migranti, famiglie fragili o anziani soli, invitati dal Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria Apostolica e da numerose associazioni di volontariato.

Questo gesto di condivisione trasforma la serata in un grande atto di fraternità collettiva, dove chi normalmente vive ai margini diventa protagonista, accolto in uno dei luoghi più simbolici del mondo.

Photo Credits: Kiley Gray