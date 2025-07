“Mica pizza e fichi” ha un significato insolito: tutti i dettagli sull’espressione ironica e famosa in tutta Italia

Il dialetto romano è ricco di espressioni e modi di dire, alcuni dei quali sono conosciuti in tutta Italia come “Mica pizza e fichi”.

Tale frase viene ripresa in diversi paesi italiani ed ha un significato curioso e particolare che rimanda ad un tesoro della cucina.

LEGGI ANCHE:–Turista americana acquista un pezzo di Pizza Rossa a Roma e resta di stucco: ecco il motivo >

Scopriamo i dettagli.

‘Mica pizza e fichi’ qual è il significato?

“Mica pizza e fichi” è un’espressione tipica del dialetto romano che viene utilizzata di solito come un mezzo di paragone verso qualcosa che sembra avere un valore maggiore rispetto al piatto nominato.

Il termine di paragone non deve essere per forza un’altra pietanza ma senza dubbio una cosa più pregiata rispetto al povero piatto composta dalla pizza e i fichi.

Qual è l’origine del detto?

Pizza e fichi in passato veniva considerato come un alimento povero e consumato dalle classi meno agiate. In particolare, i fichi erano definiti “gli alimenti dei poveri” perché potevano essere comprati e reperiti da tutti.

Pizza e fichi oggi

Nonostante “Mica pizza e fichi” sia ancora un’espressione usata, il piatto non è poi più così tanto povero. Infatti, soprattutto a Roma viene scelto anche per banchetti di un certo livello, degustazioni. Le classi benestanti non perdono occasione di assaggiare la pietanza tipica della cucina romana.

I migliori chef non possono fare a meno di sperimentare ai fornelli con il frutto dolce e succoso che non solo sta bene con la pizza ma anche con il prosciutto. Spesso, infatti, uno dei piatti migliori e più gettonato dei menù è proprio formato da pizza, fichi e affettati.

Ricetta romana: pizza, fichi e prosciutto

Una ricetta semplice e genuina che si prepara in modo veloce e con pochi ingredienti: una base di pizza bianca e mozzarella filante, condita poi, una volta fuori dal forno, con fettine di prosciutto crudo e fichi freschi di stagione.

Per renderla ancora più gustosa è possibile usare la provola in alternativa alla mozzarella e cospargere con le noci tritate, mandorle o un cucchiaio di miele la superficie fumosa della pizza.

FOTO: SHUTTERSTOCK