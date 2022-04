‘Mi Dici il Tuo Nome’, il videoclip realizzato dagli under35 del Comune di Cerveteri

'Mi Dici il Tuo Nome' il videoclip creato dai giovani di Margot Theatre a Cerveteri nell'ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio

Arriva ‘Mi Dici il Tuo Nome‘, il videoclip realizzato nel comune di Cerveteri dai giovani Under-35. Un dialogo tra anime per imparare a conoscerci, anche nell’era dell’iper-connessione digitale. Un progetto dal gruppo under35 Margot Theatre vincitore di VitaminaG, realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Mi dici il tuo nome: il videoclip realizzato a Cerveteri

Un esempio innovativo di community building: c’è questo dietro la creazione di ‘Mi dici il tuo nome‘, il videoclip realizzato a Cerveteri con lo scopo di ricreare una dimensione diversa, intima e senza tempo, un contatto tra le anime attraverso il corpo. Una comunicazione basata sui temi della diversità e dell’inclusione, per arrivare alla conoscenza e alla scoperta di sé come dell’altro.

Anche in un’epoca come quella attuale, nella quale la connessione digitale è pervasiva e onnipresente, non è un caso che i più giovani abbiano deciso di dar vita a una esperienza di forte condivisione. È nato così il progetto ‘Mi dici il tuo nome‘, dopo un ciclo di quattro incontri a cura del gruppo Margot Theatre.

I ragazzi dai 14 ai 20 anni che hanno partecipato al progetto hanno messo il contatto al centro di questo ‘dialogo tra anime’. Contatto visivo che poi si fa tattile, partendo dagli sguardi fino ai gesti più semplici e teneri e a semplici sorrisi, strumenti tanto elementari quanto possenti: un muto dialogo tra anime per imparare ad ascoltare, capire e includere.

