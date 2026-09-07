A Roma c’è una stazione della metro così bella da sembrare un museo. E ora punta a un prestigioso premio mondiale.

A Roma c’è una stazione della metro che, vista dall’esterno, è talmente bella che può essere scambiata per un museo. Tra architettura contemporanea, spazi monumentali e tracce della città antica, una semplice fermata si è trasformata in qualcosa di molto diverso da un luogo di passaggio. E ora questa sorprendente porta sul sottosuolo della Capitale punta a conquistare anche un prestigioso riconoscimento internazionale.

Metro Roma, Colosseo-Fori Imperiali in corsa per un premio internazionale come stazione più bella del mondo

Stiamo parlando ovviamente della stazione Colosseo-Fori Imperiali della Metro C, inaugurata il 16 dicembre 2025 e candidata al Prix Versailles 2026, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’architettura contemporanea. La fermata concorre nella categoria “Passenger Stations” per entrare nella World’s Most Beautiful Stations List 2026.

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Il percorso prevede una selezione di un massimo otto stazioni in tutto il mondo: la shortlist sarà annunciata il 28 settembre, mentre il 10 dicembre, nella sede UNESCO di Parigi, saranno assegnati il Prix Versailles e i premi speciali per interni ed esterni.

A renderla speciale è soprattutto ciò che si nasconde sottoterra. Colosseo-Fori Imperiali è la prima “stazione-museo” di Roma: si sviluppa su quattro livelli, supera i 30 metri di profondità e offre circa 5.500 metri quadrati di spazi pubblici, oltre al collegamento diretto con la Linea B.

I reperti emersi durante gli scavi non sono stati nascosti, ma integrati nel progetto: pozzi di epoca arcaica e testimonianze dell’antico insediamento sulle pendici della Velia sono oggi parte di un’esposizione permanente. Un incontro tra archeologia e architettura moderna che ha già attirato circa due milioni di visitatori e trasformato una fermata della metro in una nuova attrazione di Roma.

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