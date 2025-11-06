AGGIORNAMENTO

Metro B, circolazione regolare Castro Pretorio-Eur Magliana

Sulla linea B della metropolitana, il servizio dei treni è tornato alla normalità tra le stazioni di Castro Pretorio e Eur Magliana.



–

Roma, 6 novembre 2025 – Nuova mattinata di caos per i pendolari romani. Dalle 7:00 di oggi la linea Metro B è stata interrotta tra le stazioni Eur Magliana e Castro Pretorio, in entrambe le direzioni, a causa di un guasto tecnico. L’interruzione ha bloccato completamente la circolazione lungo la tratta centrale della linea, provocando forti disagi a migliaia di utenti.

L’azienda Atac ha comunicato di aver attivato bus navetta sostitutivi, ma secondo numerose testimonianze raccolte da RomaToday e Dimensione Suono Roma, il servizio alternativo si è rivelato insufficiente e in ritardo. Molti passeggeri hanno segnalato lunghi tempi di attesa e assenza di navette nei primi trenta minuti dopo l’annuncio del guasto, con conseguenti assembramenti alle fermate e pendolari costretti ad attendere sotto la pioggia o a cercare mezzi alternativi.

La circolazione resta sospesa tra Castro Pretorio e Laurentina, mentre il servizio è regolare solo da Castro Pretorio verso nord, in direzione Rebibbia e Jonio. Le fermate principali delle navette si trovano in via San Martino della Battaglia (Castro Pretorio) e via Giolitti (Termini), ma il traffico intenso del mattino sta ulteriormente rallentando i collegamenti.

@InfoAtac @romamobilita metro B parzialmente chiusa, a Termini personale atac che urla. Un caos assurdo. Metro A ogni 5 minuti. Fermata termini al collasso. Complimenti per l’organizzazione. — Marco Ross (@Hilandy2024) November 6, 2025

Il guasto arriva in un momento particolarmente complicato per la città, in concomitanza con lo sciopero nazionale dei farmacisti, che contribuisce ad aggravare le difficoltà nella mobilità e nei servizi cittadini.

Sui social network, l’hashtag #MetroB è rapidamente diventato trend, con centinaia di segnalazioni e proteste da parte dei pendolari, molti dei quali lamentano ritardi superiori ai 30 minuti e difficoltà nel raggiungere luoghi di lavoro, scuole e ospedali.

@InfoAtac perché non dite anche sulla metro A quando si rompe la B e viceversa? 99% di noi sarebbero scesi a Tuscolana @MercurioPsi @QuinziUgo — Nafella (@Nafella4717961) November 6, 2025

Si tratta inoltre della seconda mattinata consecutiva di disagi sulla linea B: già ieri un altro guasto tecnico aveva provocato lo stop dell’intera metropolitana fino alle 7:00.

Atac ha dichiarato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, ma al momento non è stata fornita una stima ufficiale sulla riattivazione completa della linea.



