Roma ha un nuovo “museo” sotterraneo: le nuove fermate della Metro C conquistano romani e turisti. Più visitatori in metro che sui treni!

Roma ha un nuovo “museo” da esplorare e, stavolta, non serve né prenotare né mettersi in fila sotto il sole, ma basta scendere in metropolitana: le nuove fermate della Metro C stanno conquistando cittadini e turisti grazie al fatto che non sono soltanto dei punti di passaggio ma vere e proprie tappe da visitare. Un fenomeno urbano che mescola mobilità e cultura, trasformando il viaggio in un’esperienza. E che fa sì che ci siano più visitatori in metro che sui treni!

Roma: le nuove fermate della Metro C hanno conquistato tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A un mese dall’apertura delle nuove stazioni della Metro C, Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia, Atac ha diffuso numeri che raccontano uno straordinario interesse non solo per gli spostamenti, ma anche per la curiosità di vedere da vicino questi nuovi spazi.

Le validazioni ai tornelli in ingresso hanno superato quota 420 mila: un dato che, considerando anche le uscite, è almeno il doppio, perché nel conteggio non rientrano i passeggeri che scendono dopo essere saliti altrove. Ma c’è di più: molti visitatori non passano neppure dai tornelli, perché entrano solo per osservare le stazioni e i beni archeologici esposti. Sommando tutto, si arriva rapidamente a un milione di visitatori.

Il dettaglio conferma l’effetto calamita: gli accessi registrati sono stati 427.748, con 363.851 ingressi a Fori Imperiali/Colosseo e 63.897 a Porta Metronia. E non è solo turismo: circa il 50% delle validazioni è effettuata da abbonati, quindi da residenti o domiciliati a Roma e nel Lazio.

Un segnale forte, perché indica che queste stazioni vengono vissute anche come mete del tempo libero. Nei weekend di gennaio gli accessi sono raddoppiati rispetto ai giorni feriali e il periodo natalizio ha segnato picchi impressionanti: il record a Fori Imperiali/Colosseo è stato domenica 28 dicembre con 22.565 accessi, seguito dai circa 21 mila del 26 e 27 dicembre.

