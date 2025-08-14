Si prepara una nuova fase di importanti lavori sulla Metro C di Roma, che porteranno a modifiche e limitazioni del servizio a partire dal 5 agosto e fino a settembre 2025.

Le opere, finalizzate al prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo, comporteranno una serie di interruzioni serali e chiusure totali, necessarie per la realizzazione di una delle tratte più attese della linea.

È fondamentale per i passeggeri della Metro C tenersi aggiornati sul calendario delle limitazioni, al fine di pianificare al meglio i propri spostamenti. Il servizio verrà in parte sostituito da bus navetta, ma le variazioni sono molteplici e distribuite su più settimane.

Ecco il calendario completo delle modifiche:

Calendario Lavori Metro C – Agosto e Settembre 2025

Fino al 14 agosto stop dei treni alle 21 e la sostituzione del collegamento con le navette bus MC San Giovanni-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle.

Da venerdì 15 a domenica 24 agosto il servizio sarà regolare: dalla domenica al giovedì le ultime corse dei treni di nuovo alle 23,30, nelle serate/notti del venerdì e del sabato convogli in viaggio fino all’1,30.

Dal 25 al 29 agosto sarà di nuovo in vigore la limitazione serale alle 21 (da quell’ora in strada le navette).

Poi nel week end del 30 e 31 agosto nuova chiusura totale sull’intera linea e bus al posto dei treni.

Dal 1 al 7 settembre servizio regolare (senza bus navetta); poi dall’8 al 14 settembre una nuova settimana di chiusura e bus al posto dei treni.

Infine, dal 15 al 19 settembre servizio regolare (e nessuna navetta); il 20 e 21 settembre week end di chiusura totale con servizio bus sostitutivo.



Dal 22 settembre il servizio tornerà regolare.

Sul sito di Atac, i dettagli del servizio bus sostitutivo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, i passeggeri sono invitati a consultare i siti ufficiali di romamobilita.it e atac.roma.it.