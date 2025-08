Si prepara una nuova fase di importanti lavori sulla Metro C di Roma, che porteranno a modifiche e limitazioni del servizio a partire dal 5 agosto e fino a settembre 2025.

Le opere, finalizzate al prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo, comporteranno una serie di interruzioni serali e chiusure totali, necessarie per la realizzazione di una delle tratte più attese della linea.

È fondamentale per i passeggeri della Metro C tenersi aggiornati sul calendario delle limitazioni, al fine di pianificare al meglio i propri spostamenti. Il servizio verrà in parte sostituito da bus navetta, ma le variazioni sono molteplici e distribuite su più settimane.

Ecco il calendario completo delle modifiche:

Calendario Lavori Metro C – Agosto e Settembre 2025

5, 6 e 7 agosto: Il servizio della Metro C sarà interrotto a partire dalle ore 21 , e verranno attivati bus sostitutivi.

Il servizio della Metro C sarà interrotto a partire dalle , e verranno attivati bus sostitutivi. 8, 9 e 10 agosto: Il servizio tornerà regolare, con le ultime corse negli orari consueti.

Il servizio tornerà regolare, con le ultime corse negli orari consueti. 11, 12, 13 e 14 agosto: Nuova interruzione serale alle ore 21 , con bus sostitutivi delle linee MC e MC3 che garantiranno i collegamenti.

Nuova , con bus sostitutivi delle linee MC e MC3 che garantiranno i collegamenti. 15 al 24 agosto: Servizio regolare per tutto il periodo, con le ultime corse previste alle 23:30 nei giorni feriali e all’1:30 nel fine settimana.

Servizio regolare per tutto il periodo, con le ultime corse previste alle 23:30 nei giorni feriali e all’1:30 nel fine settimana. 25 al 29 agosto: La limitazione serale con bus sostitutivi tornerà a essere attiva.

La limitazione serale con bus sostitutivi tornerà a essere attiva. 30 e 31 agosto: Nuova chiusura totale della linea.

Nuova della linea. 1° al 7 settembre: Servizio regolare.

Servizio regolare. 8 al 14 settembre: La linea sarà chiusa per un’intera settimana .

La linea sarà . 15 al 19 settembre: La Metro C tornerà attiva senza limitazioni.

La Metro C tornerà attiva senza limitazioni. 20 e 21 settembre: Prevista una nuova chiusura totale per il fine settimana.

Prevista una nuova per il fine settimana. A partire dal 22 settembre: La linea tornerà a funzionare regolarmente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, i passeggeri sono invitati a consultare i siti ufficiali di romamobilita.it e atac.roma.it.