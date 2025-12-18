La stampa estera celebra Roma e la Metro C sotto il Colosseo: un’opera che trasforma il trasporto urbano in cultura.

Il mondo intero ha deciso di celebrare Roma e l’apertura della Metro C (in particolare la fermata Colosseo-Fori Imperiali): un’opera immensa che riesce a unire ingegneria e archeologia in uno straordinario e maestoso esempio che ha catturato l’attenzione della stampa estera e dei principali quotidiani internazionali. Tanti infatti sono stati i titoli dedicati alla Città Eterna e al fatto che sia riuscita a far dialogare il suo passato millenario con le esigenze di una capitale contemporanea, trasformando un’infrastruttura importante in un’esperienza culturale senza precedenti.

Dalla stampa britannica a quelle spagnola e tedesca, il tono è lo stesso: la nuova stazione della Metro C Colosseo-Fori Imperiali viene descritta come un vero “museo sotterraneo”.

Testate importanti come The Guardian ed El País hanno sottolineato il modo il viaggio in metro consenta ai passeggeri di attraversare secoli di storia, tra reperti lasciati in situ e spazi espositivi integrati nel percorso quotidiano. Per molti osservatori stranieri, Roma è riuscita a dimostrare che l’archeologia non è un ostacolo allo sviluppo, ma una risorsa capace di ridefinire l’idea stessa di trasporto pubblico.

Un altro elemento celebrato all’estero è la complessità tecnica dell’opera. I quotidiani internazionali hanno ricordato come la Metro C sia stata definita “la metropolitana più difficile del mondo”, proprio per la necessità di scavare sotto uno dei contesti archeologici più delicati del pianeta.

L’uso di tecnologie avanzate, la collaborazione tra ingegneri e archeologi e la scelta di conservare e valorizzare i ritrovamenti hanno trasformato un cantiere durato anni in un modello studiato e ammirato. Da questo punto di vista, la nuova stazione sotto il Colosseo rappresenta un paradigma: la prova che una grande capitale storica può innovare senza rinunciare alla propria identità, offrendo al mondo un esempio unico di integrazione tra passato e futuro.

Photo Credits: Shutterstock