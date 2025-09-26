Roma si prepara a un viaggio nel tempo: Colosseo e Porta Metronia diventano stazioni-museo della Metro C. La data di inaugurazione.

A Roma, la metropolitana incontra spesso la storia. E finalmente aprono due nuove attesissime fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia, che si preparano a trasformarsi in veri e propri musei sotterranei, nei quali la modernità dei trasporti si mette in dialogo con la grandezza dell’antichità romana. Saranno spazi unici, capaci di raccontare ai passeggeri — ogni giorno — secoli di storia e di civiltà sepolta, riportata alla luce dagli scavi archeologici.

Metro C Colosseo e Porta Metronia: quando apre la stazione-museo sotto i Fori Imperiali

La data da cerchiare in rosso sul calendario è l’8 dicembre 2025. Sarà questo il giorno dell’inaugurazione ufficiale delle nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, come annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri.

Il traguardo arriva alla chiusura dell’Anno Giubilare e a ridosso delle festività natalizie, pronto a cambiare la mobilità cittadina e a offrire una nuova attrazione ai turisti.

A venti metri di profondità sotto via dei Fori Imperiali, la stazione Colosseo rappresenterà un punto d’incontro simbolico tra passato e futuro. Nei rendering diffusi, l’anima museale è protagonista assoluta: i reperti archeologici emersi durante i lavori verranno esposti in teche, tra ambienti dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico.

Non sarà da meno la fermata di Porta Metronia, che custodirà un tesoro archeologico senza precedenti: le antiche caserme romane della prima metà del II secolo d.C. e la cosiddetta Domus del Comandante, riportate alla luce durante gli scavi. All’interno della stazione, le strutture sono state ricollocate nella loro posizione originaria, complete di mosaici e ambienti ricostruiti: un unicum nel panorama internazionale, destinato a richiamare l’attenzione di studiosi e appassionati di tutto il mondo.

Photo Credits: Shutterstock