Oggi, venerdì 7 novembre, la circolazione sulla linea B della metropolitana di Roma è regolare. I treni viaggiano normalmente su tutta la tratta, come confermato dalle comunicazioni ufficiali di Info Atac.

La notizia è particolarmente attesa da molti utenti dopo il guasto tecnico che ieri, 6 novembre, aveva causato lo stop del servizio tra Castro Pretorio ed Eur Magliana e l’attivazione di navette sostitutive.

Questa mattina la situazione è completamente rientrata e il servizio è tornato attivo e stabile, senza segnalazioni di ritardi o interruzioni.

Si raccomanda comunque ai viaggiatori di consultare i canali ufficiali di ATAC e Roma Servizi per la Mobilità per eventuali aggiornamenti in tempo reale, soprattutto durante le ore di punta.