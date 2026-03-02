AGGIORNAMENTO: Metro A, servizio ripristinato su tutta la linea:
Mattinata complicata per chi si è spostato con i mezzi pubblici a Roma. Oggi, lunedì 2 marzo, la Metro A è rimasta ferma per diverse ore, causando forti disagi ai viaggiatori lungo l’intera tratta, da Anagnina a Battistini, in entrambe le direzioni.
Dalle prime ore del mattino, il sito di Atac segnalava la linea come “non attiva”. In sostituzione del servizio ferroviario è stato predisposto un sistema di bus sostitutivi, risultato però insufficiente a contenere i rallentamenti e l’affollamento alle fermate.
Intorno alle 7:15 la circolazione è stata progressivamente riattivata su tutta la linea, permettendo un lento ritorno alla normalità del servizio.