La linea A della metropolitana di Roma subirà una sospensione temporanea del servizio a causa di interventi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo stop è previsto a partire dalle ore 21 di venerdì 22 maggio e proseguirà per l’intera giornata di sabato 23 maggio.
Durante il periodo di interruzione, il servizio sarà completamente sostituito da due linee di bus navetta dedicate, organizzate per garantire la continuità degli spostamenti dei passeggeri.
🚌 Bus sostitutivi attivi
Per limitare i disagi, saranno operative due linee:
- MA1: Battistini ↔ Arco di Travertino
- MA2: Flaminio ↔ Anagnina
Le due linee si sovrapporranno nel tratto Flaminio–Arco di Travertino, con l’obiettivo di aumentare la frequenza nelle zone a maggiore affluenza.
📅 Venerdì 22 maggio
Le ultime corse della metro A partiranno alle ore 21:00 dai capolinea di Battistini e Anagnina.
Successivamente il servizio sarà sostituito dai bus navetta:
- 🚌 Prima corsa bus: 20:45
- 🚌 Ultima corsa bus: 01:30 (da entrambi i capolinea)
📅 Sabato 23 maggio
L’intera giornata sarà coperta dal servizio sostitutivo su gomma.
- 🚌 Da Battistini: prima corsa 05:30, ultima corsa 01:30
- 🚌 Da Anagnina: prima corsa 05:45, ultima corsa 01:30
Per ulteriori dettagli sul servizio sostitutivo è possibile consultare il sito ufficiale:
👉 ATAC
Aggiornamenti disponibili anche tramite comunicazioni ufficiali dell’azienda.