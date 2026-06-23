Mattinata difficile per la mobilità nella capitale. Oggi, martedì 23 giugno, la Metro A è stata parzialmente sospesa a causa di un guasto elettrico che ha mandato in tilt la circolazione dei treni.

Cosa è successo alla Metro A

Secondo quanto comunicato da ATAC, il problema ha riguardato le linee elettriche della tratta. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un guasto tecnico vero e proprio oppure di criticità legate all’elevato consumo energetico, favorito anche dalle alte temperature di queste ore.

A partire dalle 9:45 circa, è stata interrotta la circolazione tra le stazioni di Arco di Travertino e Termini, causando forti disagi ai pendolari.

Tratta chiusa e bus sostitutivi attivi

Per limitare i disservizi, ATAC ha attivato un servizio di bus navetta sostitutivi lungo il tratto interessato. Tuttavia, la situazione è rimasta critica per diverse ore, con tempi di ripristino non immediati.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della municipalizzata dei trasporti per individuare e risolvere il guasto.

Servizio ripristinato sull’intera tratta

Nel corso della mattinata il problema è stato risolto e la circolazione della Metro A è stata completamente ripristinata sull’intera tratta. Il servizio è quindi tornato regolare, anche se potrebbero verificarsi ancora rallentamenti residui dovuti alla riattivazione progressiva della linea.

Disagi per i pendolari

La chiusura parziale della linea ha avuto un impatto immediato sui flussi dei passeggeri, con rallentamenti e affollamenti nelle stazioni non coinvolte dallo stop.

La città si è trovata quindi a gestire un nuovo episodio di criticità del trasporto pubblico proprio nelle ore di punta.

Le reazioni sui social

Non sono mancate le proteste dei cittadini sui social network. Su X (ex Twitter) un utente ha commentato duramente la situazione scrivendo:

“il piano di umiliazione degli utenti del trasporto pubblico del medioevo procede come sperato”

Un messaggio che sintetizza il malcontento diffuso tra i pendolari, spesso costretti a fare i conti con guasti e interruzioni improvvise.

Situazione in aggiornamento

La situazione sulla Metro A resta monitorata da ATAC, che continuerà a fornire eventuali aggiornamenti in caso di nuove criticità o rallentamenti residui.