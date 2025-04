Sole e clima gradevole per l’ultimo saluto a Papa Francesco

Roma si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di fedeli e delegazioni da tutto il mondo per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile. Molti si sono interrogati sulle condizioni meteorologiche per questa giornata di lutto e preghiera.

Secondo le ultime previsioni di IlMeteo.it, la giornata di sabato 26 aprile sarà caratterizzata da un clima gradevole e ampiamente soleggiato sulla città di Roma.

L’assenza di pioggia rappresenta un sollievo per i numerosi fedeli che si raduneranno in Piazza San Pietro e lungo il percorso che seguirà il feretro del Santo Padre, dalla Basilica Vaticana a Santa Maria Maggiore, luogo della sua sepoltura.

Le temperature si manterranno in linea con la stagione primaverile, oscillando tra una minima di +10°C e una massima che raggiungerà i +23°C.

IlMeteo.it segnala invece un aumento dell’instabilità per la giornata di domenica 27 aprile, soprattutto durante le ore pomeridiane, con la possibilità di rovesci temporaleschi che inizieranno sui rilievi per poi estendersi gradualmente verso la Capitale.



