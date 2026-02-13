Roma alle prese con una nuova fase di maltempo. Sulla Capitale prosegue infatti una situazione di instabilità dovuta al transito in serie di fronti perturbati, collegati agli effetti della burrasca “Nils”, che sta colpendo la Spagna con piogge intense, venti forti e mareggiate. Anche sul Lazio le conseguenze si fanno sentire, con un weekend che si preannuncia movimentato, soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio.

Oggi e venerdì 13 febbraio: tregua solo temporanea

Dopo una prima perturbazione in graduale allontanamento, giovedì si registrano ancora fenomeni sparsi. Venerdì 13 febbraio sarà invece una giornata più stabile, almeno fino al pomeriggio.

Secondo le previsioni, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino e nel corso del pomeriggio, con temperature comprese tra una minima di 6°C e una massima che potrà raggiungere i 17°C nelle ore centrali (intorno alle 15). I venti saranno deboli tra mattina e pomeriggio, ma tenderanno a rinforzare in serata dai quadranti meridionali.

Proprio verso sera è atteso un nuovo peggioramento: torneranno le nuvole compatte e sono previste piogge, segnale dell’arrivo di un secondo fronte perturbato che aprirà la strada a una fase decisamente più instabile.

Sabato 14 febbraio: forte maltempo e temporali

La giornata più critica sarà quella di sabato, quando Roma sarà interessata da piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi, in particolare al mattino. È previsto un vero e proprio temporale intenso nelle prime ore della giornata, con accumuli che potranno raggiungere i 26 millimetri di pioggia.

Le temperature saranno in lieve calo: minima intorno agli 11°C, massima tra i 13 e i 14°C. I venti soffieranno moderati o forti da Sud-Sud-Est, con raffiche tra 23 e 39 km/h. È prevista anche un’allerta meteo per vento. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a rovesci più brevi e possibili schiarite, mentre in serata il cielo resterà irregolarmente nuvoloso.

Domenica 15 febbraio: migliora il tempo

La situazione è destinata a migliorare a partire da domenica 15 febbraio. La giornata sarà caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 7°C e 16°C. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali e si manterranno moderati, ma senza fenomeni significativi.

Il miglioramento dovrebbe proseguire anche all’inizio della nuova settimana, ponendo fine alla fase più intensa di maltempo legata ai fronti instabili degli ultimi giorni.

In sintesi: dopo una breve tregua venerdì, Roma dovrà fare i conti con un sabato di piogge e temporali, mentre il sole tornerà a farsi vedere domenica.