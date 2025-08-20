Le previsioni meteo della seconda metà di agosto a Roma: cosa succederà e cosa cambierà a partire dai prossimi giorni

Siamo già alla seconda metà del mese di agosto, qualcuno è già tornato al lavoro e tra poco i ragazzi torneranno a scuola. Qualcun altro, invece, si gode gli ultimi giorni di vacanza, trascorrendo una giornata fuoriporta o al mare. Attenzione, però, perché il tempo sta per cambiare: le temperature sono in calo e la pioggia è in arrivo. Scopriamo le previsioni del meteo di Roma e dintorni.

Previsioni meteo Roma prossimi giorni: tutti i dettagli

Fanpage.it ha intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che ha confermato l’arrivo del maltempo con un calo di temperature. La perturbazione è prevista mercoledì 20 e giovedì 21 agosto e interesserà tutta l’Italia, in particolare Roma e il Lazio.

La pioggia è in arrivo a partire da giovedì, ma il cielo comincerà a coprirsi di nuvole già da mercoledì. Per quanto riguarda le temperature, si registrerà un leggero calo. Nel fine settimana, però, dovrebbe tornare il sereno anche se ci sono basse probabilità di pioggia.

La prossima settimana il tempo resta variabile con il possibilità di cielo coperto. Dal 28 agosto, invece, le temperature si alzeranno e tornerà l’estate.

Il resto d’Italia

Per quanto riguarda il resto d’Italia, al Nord e al Centro si potrebbero verificare nubifragi e grandinate tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.

Il Sud Italia, invece, resta fuori. Anzi, in quella zona si registrerà un ulteriore rialzo delle temperature per la presenza di aria calda. A partire dal weekend e fin al 28 e 29 agosto si attende un calo delle temperature al Nord, che dovrebbero essere inferiori alla media stagionale.

Non ci resta che attendere e prepararci alle prossime settimane, godendoci gli ultimi giorni d’estate prima che arrivi la nuova stagione.

FOTO: SHUTTERSTOCK