Roma si sveglia oggi, giovedì 21 agosto 2025, con condizioni di cielo poco nuvoloso o velato. La giornata sarà nel complesso stabile, con temperature comprese tra i 25°C della minima e i 30°C della massima. Secondo quanto riportato da ilMeteo.it, al mattino è attesa una nuvolosità sparsa, che lascerà spazio a schiarite più ampie nel pomeriggio, mentre la sera il cielo tornerà sereno.

I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con raffiche comprese tra i 20 e i 30 km/h, e non sono previste precipitazioni. L’indice UV raggiungerà i valori più alti nelle ore centrali della giornata, toccando quota 7.6 intorno alle 13.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un leggero aumento della nuvolosità. Venerdì 22 agosto il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature stabili tra i 22°C e i 30°C, mentre i venti resteranno moderati. Sabato 23 agosto, ancora nuvolosità irregolare al mattino e nel pomeriggio, ma con tempo stabile e più sereno in serata; le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 30°C.

In sintesi, Roma vivrà giornate tipicamente estive, calde ma senza eccessi, con qualche nube di passaggio che non rovinerà il fine settimana.