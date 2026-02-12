Maltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e continuerà per tutta la giornata di oggi, con possibili temporali, raffiche di vento e rovesci anche di forte intensità.
Il Centro Funzionale Regionale ha diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida dal primo mattino di oggi e per le successive 12-18 ore.
Le zone interessate dall’allerta sono:
- Zona D – Bacini di Roma
- Zona E – Aniene
- Zona F – Bacini Costieri Sud
Strade allagate e traffico da bollino rosso
Le forti precipitazioni stanno causando disagi in diversi quadranti della città.
Tra le principali criticità segnalate:
- Via Pontina: traffico rallentato da Pomezia Nord in direzione Roma
- Via Baffi (Portuense): allagato il sottopasso ferroviario
- A1 Diramazione Roma Nord: veicoli scortati per maltempo e fondo stradale dissestato nel tratto tra Castelnuovo di Porto (km 10) e Settebagni (km 18)
Fin dalle prime ore del mattino si registrano allagamenti di strade e sottopassi, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. In entrata verso la Capitale il traffico è segnalato da bollino rosso.
Cosa prevede il meteo per oggi
Secondo le previsioni: precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento
Il peggioramento è iniziato nella notte e proseguirà per gran parte della giornata.
Numeri utili e cosa fare
In caso di emergenze o necessità di intervento è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24:
- 📞 Numero verde: 800 854 854
- ☎️ 06 67109200
Durante periodi di forte pioggia si raccomanda di:
- evitare sottopassi e strade soggette ad allagamenti
- limitare gli spostamenti non necessari
- prestare attenzione a rami o oggetti pericolanti
- guidare con particolare prudenza