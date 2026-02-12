Maltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e continuerà per tutta la giornata di oggi, con possibili temporali, raffiche di vento e rovesci anche di forte intensità.

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida dal primo mattino di oggi e per le successive 12-18 ore.

Le zone interessate dall’allerta sono:

Zona D – Bacini di Roma

Zona E – Aniene

Zona F – Bacini Costieri Sud

Strade allagate e traffico da bollino rosso

Le forti precipitazioni stanno causando disagi in diversi quadranti della città.

Tra le principali criticità segnalate:

Via Pontina : traffico rallentato da Pomezia Nord in direzione Roma

: traffico rallentato da Pomezia Nord in direzione Roma Via Baffi (Portuense) : allagato il sottopasso ferroviario

: allagato il sottopasso ferroviario A1 Diramazione Roma Nord: veicoli scortati per maltempo e fondo stradale dissestato nel tratto tra Castelnuovo di Porto (km 10) e Settebagni (km 18)

Fin dalle prime ore del mattino si registrano allagamenti di strade e sottopassi, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. In entrata verso la Capitale il traffico è segnalato da bollino rosso.

Cosa prevede il meteo per oggi

Secondo le previsioni: precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento

Il peggioramento è iniziato nella notte e proseguirà per gran parte della giornata.

Numeri utili e cosa fare

In caso di emergenze o necessità di intervento è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24:

📞 Numero verde: 800 854 854

☎️ 06 67109200

Durante periodi di forte pioggia si raccomanda di: