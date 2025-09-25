La giornata di oggi nella Capitale sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e gradevoli. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, mentre in serata tornerà a prevalere il sereno.

Le previsioni nel dettaglio

Secondo ilmeteo.it queste sono le previsioni per oggi

Temperature

Minima: 16°C alle ore 7

16°C alle ore 7 Massima: 24°C alle ore 14

Un’escursione termica contenuta, che garantirà un clima fresco al mattino e piacevolmente mite nelle ore centrali.

Venti

Mattina: deboli da Est-Sud-Est (circa 4 km/h)

(circa 4 km/h) Pomeriggio: moderati da Sud-Ovest (10–15 km/h)

(10–15 km/h) Sera: nuovamente deboli da Est-Sud-Est (4–9 km/h)

Sole e radiazione UV

Il picco di intensità solare si avrà intorno alle 13:00, con un indice UV di 4.8, corrispondente a circa 728 W/m²: valori moderati, che suggeriscono comunque una certa attenzione per chi rimane all’aperto nelle ore centrali.

Qualità dell’aria

La qualità dell’aria a Roma oggi è giudicata accettabile, senza particolari criticità per la popolazione.