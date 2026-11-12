Nuova allerta meteo nel Lazio per la giornata di giovedì 12 novembre 2026. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità gialla per vento su tutto il territorio regionale e di allerta gialla per temporali in diverse zone, compresa quella dei Bacini di Roma. Attese raffiche intense, piogge anche abbondanti e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo torna a interessare la Capitale e il resto del Lazio. Dopo l’avviso diffuso l’11 novembre, il Comune di Roma ha comunicato una doppia allerta meteo per giovedì 12 novembre, con fenomeni previsti già dalle prime ore del mattino e destinati a proseguire anche nella giornata successiva.

L’allerta è stata diramata a seguito dell’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale. Nel dettaglio, sono previste due diverse criticità: una per il vento e una per le precipitazioni, entrambe di livello giallo.

Allerta meteo a Roma giovedì 12 novembre: attesi temporali e piogge intense

La prima criticità riguarda il vento. Dal primo mattino di giovedì 12 novembre e per le successive 24-36 ore sono previsti venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici.

L’avviso segnala anche possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

La seconda allerta scatterà invece dalla tarda mattinata di giovedì 12 novembre e resterà valida per le successive 24-36 ore. Sono attese precipitazioni sparse o diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone interne.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Allerta gialla nel Lazio: le zone interessate

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato un’allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in cinque zone del Lazio:

Zona A – Bacini Costieri Nord

Zona B – Bacino Medio Tevere

Zona D – Bacini di Roma

Zona E – Aniene

Zona F – Bacini Costieri Sud

Per quanto riguarda il vento, invece, l’allerta gialla riguarda tutte le zone di allerta del Lazio, senza esclusioni.

La Capitale rientra quindi tra i territori interessati dall’avviso per temporali, oltre che da quello relativo alle raffiche di vento.

Cosa fare durante l’allerta meteo: i numeri utili della Protezione Civile

In presenza di vento forte e temporali è consigliabile prestare attenzione agli spostamenti, evitare di sostare sotto alberi, impalcature e strutture esposte e mettere in sicurezza eventuali oggetti collocati su balconi e terrazzi.

Per informazioni, chiarimenti o richieste di intervento è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:

Numero verde: 800 854 854

Telefono: 06 6710 9200

L’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà da seguire con attenzione nelle prossime ore, soprattutto in vista dei fenomeni previsti tra giovedì e venerdì.