Roma e Lazio verso una breve pausa dal caldo giovedì, ma nel weekend il meteo parla di temperature che torneranno a salire dandoci un assaggio d’estate.

Roma e il Lazio, anche prima dell’inizio ufficiale dell’estate, si preparano a qualche giorno di meteo movimentato, almeno sul fronte delle temperature. Dopo una fase calda ma ancora sopportabile, giovedì è attesa una breve pausa dal caldo, prima di una nuova risalita dei valori nel fine settimana. Una tregua rapida, dunque, che anticiperà il picco previsto tra sabato e domenica.

Meteo prima dell’Estate a Roma e nel Lazio: mercoledì ancora caldo, poi giovedì arriva una breve rinfrescata

Andiamo con ordine e partiamo da oggi, 10 giugno, giorno nel quale il quadro meteo resta dominato dall’anticiclone, con tempo in prevalenza soleggiato su Roma e sul resto del Lazio. Il caldo si farà sentire, ma senza eccessi: nella Capitale le massime potranno arrivare intorno ai 29 gradi, mentre nelle altre province si resterà su valori tipicamente estivi, con punte più alte nelle aree interne.

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La vera novità arriverà domani, quando un rapido fronte in discesa lungo l’Adriatico sfiorerà anche il Lazio. Non si tratterà di un peggioramento vero e proprio: sono attese soprattutto velature e un aumento della nuvolosità nelle zone interne, con possibili brevi piovaschi nel Viterbese. L’effetto più percepibile sarà però il calo termico, localmente anche di 4-5 gradi.

La pausa dal caldo durerà poco. Già da venerdì 12 giugno l’anticiclone tornerà a rinforzarsi, riportando stabilità, sole e temperature in graduale aumento su Roma e sul Lazio.

Il picco è atteso nel weekend, soprattutto domenica, quando nelle zone interne della regione si potranno toccare i 32-33 gradi. Per la Capitale si prospetta quindi un fine settimana pienamente estivo, con caldo più deciso rispetto ai giorni precedenti ma in un contesto ancora stabile e senza particolari scossoni. Un assaggio d’estate in anticipo (ma neanche tanto).

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