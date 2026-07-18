Roma si prepara a vivere l’ultimo weekend di caldo estremo prima di una svolta attesa da molti. Dopo circa un mese di temperature ben al di sopra della media stagionale, le previsioni indicano infatti l’arrivo di aria più fresca che, dalla prossima settimana, porterà un sensibile calo delle temperature anche nella Capitale.

Roma ancora nella morsa del caldo

Per sabato e domenica il sole continuerà a dominare il cielo e il caldo resterà intenso. A Roma si prevedono ancora valori elevati, con temperature percepite particolarmente alte nelle ore centrali della giornata a causa dell’afa e dell’effetto “isola di calore” tipico delle grandi città.

Secondo gli esperti, sarà però l’ultimo fine settimana caratterizzato da condizioni così estreme.

Da lunedì arriva il cambiamento

La svolta è attesa con l’inizio della nuova settimana. L’ingresso di aria più fresca proveniente dal Nord Europa darà vita a un marcato contrasto con l’anticiclone africano che ha dominato le ultime settimane.

Il risultato sarà un calo delle temperature di almeno 5 gradi da Nord a Sud, con le massime che torneranno gradualmente su valori più vicini alla norma estiva, compresi tra 30 e 33 gradi.

Il cambiamento potrebbe essere accompagnato anche dalla formazione di temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali, a causa dello scontro tra le diverse masse d’aria.

Roma ancora con il bollino rosso

Nel frattempo, il Ministero della Salute mantiene alta l’attenzione. Lunedì Roma sarà ancora tra le città con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore, insieme ad altre città del Lazio come Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Il bollino rosso indica condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute dell’intera popolazione, non solo per anziani, bambini e persone fragili. Per questo motivo resta fondamentale evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e limitare le attività fisiche all’aperto.

Se le previsioni saranno confermate, quella in arrivo potrebbe essere la settimana che segnerà la fine della lunga fase di caldo eccezionale che ha interessato Roma e gran parte d’Italia nelle ultime settimane, regalando finalmente un po’ di sollievo dopo oltre 30 giorni di temperature roventi.