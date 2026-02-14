Scatta l’allerta meteo arancione su tutto il Lazio e anche la Capitale si prepara ad affrontare una giornata di forte criticità meteorologica. A partire dalle prime ore di sabato 14 febbraio 2026 e per le successive 12–18 ore, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.
Alla luce delle previsioni, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’Ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana.
Il provvedimento, valido per l’intera giornata di sabato 14 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, dispone una serie di divieti e raccomandazioni per la cittadinanza, in relazione all’allerta “arancione” diramata dalla Protezione Civile Capitolina.
🚫 I divieti previsti dall’ordinanza
L’ordinanza stabilisce in particolare:
- divieto di svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive non agonistiche in aree pubbliche o aperte al pubblico esposte agli eventi meteorici;
- divieto di accesso, transito e circolazione all’interno di aree verdi, parchi, giardini e ville storiche;
- divieto di svolgere qualsiasi attività, anche se già autorizzata, sotto alberature, carichi sospesi e nel raggio di potenziale caduta degli stessi;
- chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta eccezione per servizi funebri e attività improcrastinabili di polizia mortuaria;
- divieto di accesso ai parchi fluviali e alle aree prossime a fiumi e corsi d’acqua, per il rischio di piene improvvise.
⚠️ Raccomandazioni alla cittadinanza
Oltre ai divieti, l’Amministrazione invita i cittadini ad adottare comportamenti di autoprotezione, raccomandando di:
- evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone soggette ad allagamento;
- non sostare in seminterrati e limitare la permanenza su balconi e terrazzi;
- all’aperto, cercare riparo in luoghi sicuri, evitando alberi e strutture instabili;
- non attraversare o sostare in aree verdi e strade alberate, per il rischio di caduta di rami o alberi;
- prestare particolare attenzione lungo litorali, moli e pontili;
- guidare con prudenza, soprattutto veicoli telonati, caravan e motoveicoli, fermandosi se necessario in presenza di forti raffiche di vento.
📞 Numeri utili
In caso di emergenza è possibile contattare:
- Numero Unico Emergenze 112
- Sala Operativa H24 della Protezione Civile di Roma Capitale
📞 Numero Verde 800 854 854
Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale dell’ordinanza, è possibile fare riferimento ai canali istituzionali di Roma Capitale.