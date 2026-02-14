Scatta l’allerta meteo arancione su tutto il Lazio e anche la Capitale si prepara ad affrontare una giornata di forte criticità meteorologica. A partire dalle prime ore di sabato 14 febbraio 2026 e per le successive 12–18 ore, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Alla luce delle previsioni, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’Ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana.

Il provvedimento, valido per l’intera giornata di sabato 14 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, dispone una serie di divieti e raccomandazioni per la cittadinanza, in relazione all’allerta “arancione” diramata dalla Protezione Civile Capitolina.

🚫 I divieti previsti dall’ordinanza

L’ordinanza stabilisce in particolare:

divieto di svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive non agonistiche in aree pubbliche o aperte al pubblico esposte agli eventi meteorici;

in aree pubbliche o aperte al pubblico esposte agli eventi meteorici; divieto di accesso, transito e circolazione all’interno di aree verdi, parchi, giardini e ville storiche ;

all’interno di ; divieto di svolgere qualsiasi attività , anche se già autorizzata, sotto alberature, carichi sospesi e nel raggio di potenziale caduta degli stessi;

, anche se già autorizzata, e nel raggio di potenziale caduta degli stessi; chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini , fatta eccezione per servizi funebri e attività improcrastinabili di polizia mortuaria;

, fatta eccezione per servizi funebri e attività improcrastinabili di polizia mortuaria; divieto di accesso ai parchi fluviali e alle aree prossime a fiumi e corsi d’acqua, per il rischio di piene improvvise.

⚠️ Raccomandazioni alla cittadinanza

Oltre ai divieti, l’Amministrazione invita i cittadini ad adottare comportamenti di autoprotezione, raccomandando di:

evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone soggette ad allagamento ;

; non sostare in seminterrati e limitare la permanenza su balconi e terrazzi ;

e limitare la permanenza su ; all’aperto, cercare riparo in luoghi sicuri, evitando alberi e strutture instabili ;

; non attraversare o sostare in aree verdi e strade alberate , per il rischio di caduta di rami o alberi;

, per il rischio di caduta di rami o alberi; prestare particolare attenzione lungo litorali, moli e pontili ;

; guidare con prudenza, soprattutto veicoli telonati, caravan e motoveicoli, fermandosi se necessario in presenza di forti raffiche di vento.

📞 Numeri utili

In caso di emergenza è possibile contattare:

Numero Unico Emergenze 112

Sala Operativa H24 della Protezione Civile di Roma Capitale

📞 Numero Verde 800 854 854

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale dell’ordinanza, è possibile fare riferimento ai canali istituzionali di Roma Capitale.