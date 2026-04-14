Martedì 14 aprile 2026 si presenta a Roma come una giornata variabile, caratterizzata da piovaschi alternati a schiarite. Le temperature resteranno miti, con una minima di 15°C e una massima di 20°C, prevista intorno alle ore 15.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da IlMeteo.it, la mattinata sarà dominata da nuvolosità compatta, mentre nel pomeriggio si alterneranno piogge leggere e aperture del cielo. In serata il tempo tenderà a migliorare leggermente, con nubi sparse.

I venti soffieranno moderati da Sud-Sud-Est durante il giorno, con intensità tra 15 e 29 km/h, per poi attenuarsi in serata provenendo da Nord.

Dal punto di vista tecnico, lo zero termico scenderà fino a 2630 metri nella notte, con una quota neve minima intorno ai 2330 metri. L’irraggiamento solare raggiungerà il picco alle ore 13, con un indice UV di 3.3.

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Domani, Mercoledì 15 aprile 2026, sarà invece una giornata più instabile, con prevalenza di piogge ma anche possibili schiarite. Le temperature saranno comprese tra 13°C e 22°C, con il valore massimo atteso nel primo pomeriggio.

La mattina inizierà con nubi sparse, seguite da piovaschi intermittenti nel pomeriggio. In serata, il cielo si presenterà con nuvolosità innocua, senza fenomeni rilevanti.

I venti saranno generalmente deboli e settentrionali, variabili tra Nord-Nord-Est e Nord-Nord-Ovest nel corso della giornata.

Lo zero termico si manterrà più alto rispetto al giorno precedente, toccando i 2710 metri, mentre la quota neve si attesterà attorno ai 2450 metri. L’indice UV sarà leggermente più elevato, con un valore massimo di 3.8.