La celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro per la Giornata Mondiale della Vita Consacrata: benedizione delle candele e trasmissione in diretta

Lunedì 2 febbraio 2026, in occasione della 30ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata, Papa Leone XIV presiederà la tradizionale Messa della Candelora nella Basilica di San Pietro, uno degli appuntamenti liturgici più solenni del calendario della Chiesa cattolica.

La celebrazione eucaristica, come previsto dalla liturgia della Festa della Presentazione del Signore, si aprirà con il suggestivo rito della benedizione e dell’accensione delle candele, che si svolgerà nel portico della Basilica Vaticana. La Messa avrà inizio alle ore 17:00.

Orario e dove seguire la Messa della Candelora in diretta

La celebrazione presieduta dal Pontefice potrà essere seguita in diretta televisiva e streaming, permettendo ai fedeli di tutto il mondo di partecipare all’evento:

Diretta TV: su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre, a partire dalle 16:50

Diretta streaming:

sul canale YouTube di Vatican Media dalle 16:55

sulla pagina Facebook di Vatican News, sempre a partire dalle 16:55

La Messa della Candelora rappresenta un momento liturgico di forte valore simbolico: la luce delle candele richiama Cristo “luce per illuminare le genti” e si lega in modo particolare alla preghiera per uomini e donne che hanno consacrato la propria vita a Dio.