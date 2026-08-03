Il Mercato Rionale del Trullo diventa un laboratorio aperto: a Roma la seconda edizione de “Il Mercato dell’Arte”.

Il mercato rionale del Trullo cambia volto e si prepara a diventare un laboratorio di arte contemporanea aperto a tutta Roma. Tra banchi, box e spazi della vita quotidiana, il quartiere romano accoglierà un progetto pensato per avvicinare artisti, residenti e commercianti. Un modo nuovo di vivere il mercato, oltre quello di luogo dedicato agli acquisti, ma un ritorno alla sua vitalità, a viverlo come punto d’incontro, sperimentazione, partecipazione e creatività condivisa nel cuore della borgata.

Roma, al mercato rionale del Trullo la seconda edizione de “Il Mercato dell’Arte”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con la sua seconda edizione, “Il Mercato dell’Arte”, è pronto a trasformare i box inutilizzati del Mercato del Trullo in piccoli atelier d’arte contemporanea accessibili al pubblico.

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La call internazionale, gratuita e aperta ad artisti e collettivi di ogni provenienza, selezionerà quattro progetti dedicati alla memoria e all’identità della borgata. Sono ammessi pittura, fotografia, scultura, installazione, videoarte, arte pubblica, pratiche relazionali e tecnologie ibride. Particolare attenzione sarà riservata alle proposte che si riveleranno in grado di coinvolgere la comunità e raccontare il Trullo attraverso storie e memoria condivisa. Le candidature sono possibili fino al 30 agosto 2026, con i selezionati saranno annunciati entro il 10 settembre.

Dal 28 settembre al 23 ottobre gli artisti potranno lavorare nei box durante gli orari del mercato. Cittadini e commercianti potranno osservare la nascita delle opere, dialogare con gli autori e partecipare direttamente al processo creativo. I lavori saranno presentati il 24 ottobre con interventi diffusi e site-specific.

Le opere prodotte, infine, resteranno patrimonio culturale del quartiere, rafforzando il ruolo dei mercati rionali come presìdi di socialità, innovazione e produzione culturale.

Il progetto è promosso da Roma Capitale nell’ambito di “Roma Creativa 365”, con Zètema Progetto Cultura e il patrocinio del Municipio XI.

Photo Credits: Emidio Vallorani