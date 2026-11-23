E se, dopo aver fatto la spesa, potessi anche fare un viaggio indietro nel tempo di quasi duemila anni? Succede al Mercato di Testaccio, uno dei luoghi più vivaci e caratteristici della Capitale, che custodisce una sorpresa davvero particolare: un’area archeologica nascosta proprio sotto i suoi spazi.

A dicembre 2026 torna l’occasione per scoprirla grazie a tre appuntamenti speciali con visite gratuite in programma sabato 5, 12 e 19 dicembre. Un’opportunità per conoscere un pezzo di storia romana spesso poco conosciuto, senza rinunciare a una passeggiata tra i banchi del mercato e a una sosta nei suoi box gastronomici.

Mercato di Testaccio: cosa si nasconde sotto il mercato?

La storia che emerge dagli scavi è strettamente legata alle origini commerciali del quartiere. Durante i lavori per la costruzione del Nuovo Mercato di Testaccio, gli archeologi sono scesi fino a circa nove metri di profondità, riportando alla luce una stratificazione che racconta secoli di storia, dall’età imperiale fino all’epoca contemporanea.

Tra i ritrovamenti più interessanti ci sono ambienti coperti, cortili e antiche strutture risalenti al I secolo d.C. Ma il dettaglio che rende questo sito davvero particolare è il sistema costruttivo: alcuni degli antichi muri furono realizzati utilizzando anfore svuotate e impilate le une sulle altre.

Un sistema che testimonia il legame profondo tra Testaccio e i commerci dell’antica Roma, quando questa zona era uno dei punti strategici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci.

Dopo gli interventi di restauro realizzati con fondi PNRR, l’area archeologica torna così a essere protagonista di nuove aperture al pubblico.

Quando visitare gli scavi del Mercato di Testaccio

Le aperture straordinarie sono previste per tre sabati di dicembre:

Sabato 5 dicembre 2026

Sabato 12 dicembre 2026

Sabato 19 dicembre 2026

Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 13 e saranno gratuite. Non è richiesta la prenotazione.

L’ingresso all’area archeologica si trova in via Lorenzo Ghiberti 19, all’interno del complesso del Nuovo Mercato di Testaccio.

L’occasione è ideale anche per trascorrere una mattinata diversa nel quartiere: dopo aver scoperto le testimonianze della Roma imperiale, si può continuare la visita tra i banchi, assaggiare le specialità dei box food e curiosare tra le attività del mercato.

Un’esperienza che mette insieme archeologia, gastronomia e vita di quartiere, mostrando un volto insolito di uno dei mercati più amati di Roma.