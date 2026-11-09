A Roma tornano i mercatini di Natale 2026 tra luci, dolci e casette addobbate: ecco dove trovarli e le date da segnare in calendario.

A Roma l’atmosfera delle feste sta per tornare protagonista: tra piazze, parchi e quartieri della Capitale, i mercatini di Natale promettono di accendere nuovamente la magia dell’inverno. Tra casette addobbate, luci scintillanti, idee regalo e profumi di dolci le famiglie di residenti e turisti si avviano verso le festività con il clima giusto. Ma quali sono gli appuntamenti da non perdere nel 2026? E soprattutto, dove si trovano e in quali date apriranno le loro porte?

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I mercatini di Natale tra Piazza Navona, Eur e Villa Borghese

Il simbolo delle feste romane resta Piazza Navona, dove dal 1° dicembre al 6 gennaio 2027 tornano casette artigianali, addobbi e statuine del presepe. Il gran finale coincide con l’Epifania e l’arrivo della Befana.

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All’Eur, vicino al laghetto, EUR Christmas Rome apre dal 27 novembre con oltre cento espositori, pista di pattinaggio e ruota panoramica. Dal 28 novembre al 10 gennaio, invece, Christmas World anima Villa Borghese con scenografie internazionali, spettacoli e attrazioni per famiglie.

Per chi invece ama regali sostenibili, Ethica Christmas Village è alla Città dell’Altra Economia, a Testaccio, dal 7 novembre al 10 gennaio: ingresso gratuito e prodotti equosolidali. A Cinecittà World, dal 7 novembre al 6 gennaio, il Natale porta mercatini, musical e una Christmas Street ispirata a New York.

All’Orto Botanico, dal 19 novembre al 10 gennaio, Christmas Garden propone invece un percorso luminoso serale: non un mercatino tradizionale, ma un’esperienza tra musica e installazioni artistiche. Il 14 e 15 novembre, infine, l’Ippodromo delle Capannelle ospita il Mercatino Giapponese Christmas Edition. Dicembre porta anche Giftland al San Paolo District.

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