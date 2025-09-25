Dalla stazione di Roma Termini fino al cuore dei Mercatini di Natale di Arezzo: un viaggio d’altri tempi tra luci e magia.

L’estate è appena finita e già da lontano cominciamo a sentire il profumo natalizio e lo spirito delle feste. E, lo sappiamo, ci sono viaggi che cominciano già dal momento in cui si prende posto a bordo, e l’Espresso Natale da Roma Termini ad Arezzo è uno di questi. Ogni domenica, dal 30 novembre al 28 dicembre 2025, il treno speciale accompagnerà i viaggiatori che partono dalla Capitale tra paesaggi incantati e atmosfere festive, fino al cuore dei celebri Mercatini di Natale di Arezzo. Un modo unico e suggestivo per vivere la magia delle feste senza pensieri. Scopriamo insieme come funziona.

Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali

Da Roma ai mercatini di Natale di Arezzo: un viaggio lento tra panorami e atmosfere natalizie

Il fascino dell’Espresso Natale sta tutto nel suo avere caratteristiche d’altri tempi: niente fretta, ma carrozze confortevoli, salottini con poltrone di prima e seconda classe e un allestimento a tema che trasforma il viaggio in un vero e proprio antipasto delle feste.

A bordo c’è un sottofondo musicale natalizio, un servizio bar in carrozza ristorante e un piccolo omaggio per ogni viaggiatore.

Fino al 13 ottobre sono previste anche delle tariffe promozionali (da 58 € in seconda classe e 78 € in prima), con le quali il viaggio diventa accessibile e ideale per le famiglie grazie alle riduzioni del 50% per i bambini.

Il treno parte da Roma Termini alle 8.30 e, dopo aver attraversato le meravigliose colline dell’Umbria, arriva ad Arezzo alle 12.10, offrendo scorci suggestivi sui paesaggi dell’Italia centrale che rendono il tragitto parte integrante dell’esperienza.

Una volta scesi ad Arezzo, basta una breve passeggiata per raggiungere Piazza Grande, cuore pulsante dei Mercatini di Natale. Qui le casette in legno ospiteranno artigiani, gastronomia tipica e decorazioni che creano un’atmosfera da fiaba.

Photo Credits: Shutterstock