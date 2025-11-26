Roma accende la magia del Natale: mercatini tra centro storico e quartieri vivaci, luci, artigianato e profumi. Scopri quelli da non perdere.

Roma accende la magia del Natale con un circuito di mercatini che attraversa il centro storico e i suoi quartieri più vivaci. Le piazze si riempiono di luci, di bancarelle artigianali e di profumi che richiamano tradizioni e calore natalizio, con alcuni luoghi simbolo della Capitale si trasformeranno in veri villaggi tematici. Andiamo a scoprire insieme quelli da non perdere!

Mercatini di Natale 2025 a Roma: tutti quelli da non perdere

Dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, torna lo storico Mercato di Natale di Piazza Navona nel cuore di Roma. Dopo settimane di incertezza, il cantiere davanti alla Chiesa di Sant’Agnese è stato rimosso e verrà riaperto solo dopo l’Epifania, garantendo lo svolgimento completo dell’evento. Bancarelle dedicate ad artigiani, prodotti editoriali, articoli regalo e specialità regionali si affiancano alla celebre giostra con i cavalli di legno.

Un marketplace creativo arriva al San Paolo District (Via A. Severo, 48): Giftland – La città del regalo. Nei weekend del 6-7-8 e 13-14 dicembre 2025, con oltre 200 espositori tra handmade, vintage, accessori, decorazioni e giochi per bambini.

Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il parco tematico Cinecittà World si trasforma in un villaggio di Natale con luminarie, spettacoli e mercatini pieni di idee regalo e artigianato e con un Christmas Market perfetto per famiglie e gruppi di amici, tra ambientazioni cinematografiche e attività dedicate.

Dal 26 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, Viale America ospita Natale all’Eur, un villaggio fisso con Casa di Babbo Natale, eventi e la ruota panoramica di 50 metri, simbolo di questa edizione. L’accensione ufficiale avviene l’8 dicembre, accompagnata da live swing, dj set e performance speciali.

Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, lo storico Mercato dell’Antiquariato a Piazza Mazzini si veste di Natale con espositori dedicati a ceramiche, presepi artigianali, abbigliamento bimbi, piante e prodotti gastronomici regionali.

