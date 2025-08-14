Nel pranzo di Ferragosto, è possibile condividere, con i propri cari piatti unici tipici della tradizione culinaria romana: scopri quali

Ferragosto è alle porte e, come ogni ricorrenza che si rispetti, specialmente in Italia, non mancano gli usi e costumi che rendono questa e tante altre feste memorabili: primi fra tutti quelli legati alla cucina.

Tante sono le ricette culinarie da condividere con amici e parenti per il pranzo del 15 agosto.

Le ricette laziali e romane tipiche di Ferragosto

Quali sono le ricette tipiche della tradizione romana e laziale per Ferragosto?

Roma è rinomata non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua cucina variegata, e il pranzo di Ferragosto è l’occasione perfetta per assaporare alcuni dei piatti più amati della tradizione culinaria romana.

Una combinazione all’apparenza bizzarra ma tipica della cultura romana è sicuramente l’accostamento di sapori dolci e salati come il prosciutto e melone, piatto perfetto da portare sulla tavola nella stagione estiva.

Non mancano tra i primi le lasagne alla romana, le fettuccine, impreziosite da prosciutto e funghi; come secondi irresistibili sono i fegatini di pollo e il pollo con i peperoni, quest’ultimo protagonista proprio di Ferragosto.

Il pranzo prosegue poi con i sapori freschi dei piselli con guanciale, un abbinamento classico che rende omaggio alla tradizione culinaria romana.

Per chiudere in bellezza, non resta poi che concludere con un buon dolce. Tra quelli più adatti per festeggiare il 15 agosto a Roma c’è sicuramente il gelato alla ricotta, ingrediente amato e utilizzato molto nella cucina della Capitale.

Non ci resta, in questa giornata speciale, che metterci ai fornelli e condividere con le persone che amiamo le ricette tipiche della tradizione romana!