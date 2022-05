Memorie Antiche con il Teatro Mobile: a Maggio 8 appuntamenti di teatro in cuffia per riscoprire la storia di Roma

Memorie Antiche con il Teatro Mobile: 8 appuntamenti a Roma con una serie di spettacoli immersivi che fondono storia e poetica shakespeariana

Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni torna tutti i week-end dal 6 al 29 maggio 2022 per un viaggio fatto di sogni, incanti e ombre. Otto appuntamenti di teatro in cuffia in alcune delle aree storiche più incantevoli di Roma e dintorni.

Photo Credits: Via HF4

Otto appuntamenti di teatro in cuffia, dall’Area Archeologica di Ostia Antica all’Area Archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano di Fiumicino, da Palazzo Chigi di Ariccia al Museo delle navi romane di Nemi: tutto questo è Memorie Antiche con il Teatro Mobile, che a maggio 2022 presenta un programma di 8 meravigliosi spettacoli immersivi.

Memorie antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni: il programma di maggio

Si parte nel week-end 7-8 maggio con una triade shakespeariana. Il Teatro Romano di Ostia ospiterà la prima di Re Lear con Paolo Bonacelli, il 7 maggio alle ore 17.00. Domenica 8 maggio alle ore 12.00 all’Area Archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino va invece in scena Amleto, uno studio sperimentale presentato a seguito del fortunato studio realizzato nell’ambito di EUREKA 2021. Si chiude il primo fine settimana domenica 8 maggio alle 17.00 nell’Area del foro nell’Area Archeologica di Ostia Antica con la prima assoluta di Illoco Teatro con Antonio e Cleopatra.

Nel secondo week-end si parte sabato 14 maggio con Amore e Psiche in versione indoor, alle ore 16.00 presso Palazzo Chigi di Ariccia, seguito alle ore 17.00 da SOGNO Open Air ‘outdoor’ nel Parco della stessa dimora barocca con un adattamento di Shakespear pensato apposta per i giardini del Palazzo. Domenica 15 maggio alle ore 12.00 il SOGNO Open Air va in scena al Porto di Claudio e di Traiano a Fiumicino in uno studio sperimentale sul Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Il secondo fine settimana si chiude domenica 15 maggio alle 17.00 nell’Area Archeologica di Ostia Antica con Le Favole di Fedro, accompagnate dalla voce di Paolo Bonacelli e la danza di Lucia Bianchi, in uno spettacolo di movimento adatto anche ai bambini.

Sabato 21 maggio alle ore 17.00, il Museo delle navi romane di Nemi ospiterà la prima di Linea d’Ombra, tratta dal romanzo di Joseph Conrad. Domenica 22 maggio alle 12.00 si replica presso il Museo delle navi romane di Fiumicino.

Dopo maggio, gli appuntamenti di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni proseguono a giugno a Ostia Antica e Tivoli: gli eventi sono gratuiti su prenotazione dal sito http://www.teatromobile.eu/

