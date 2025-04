Roma si prepara ad accogliere una folla immensa, stimata in circa 200.000 persone, per l’ultimo saluto a Papa Francesco.



Per permettere a tutti i fedeli di partecipare virtualmente alla solenne cerimonia funebre, la città si è attrezzata con una serie di maxischermi posizionati in punti strategici nei pressi del Vaticano:



– Piazza Pia: situata vicino a Castel Sant’Angelo, questa piazza offre ampio spazio per accogliere i fedeli.

– Piazza del Risorgimento: ubicata a nord della Città del Vaticano, è facilmente accessibile e può ospitare un gran numero di persone.

– Via della Conciliazione: la strada principale che conduce a Piazza San Pietro, ideale per la visione del funerale e del corteo.

Queste aree sono state scelte per permettere ai numerosi pellegrini e cittadini presenti di seguire la cerimonia funebre e il successivo corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Per visualizzare questi punti sulla mappa interattiva del Geoportale di Roma, puoi utilizzare il seguente link e cercare le località indicate: 👉 https://geoportale.comune.roma.it/georoma/#/viewer/15374

Consigliamo di arrivare con anticipo, poiché è prevista una grande affluenza di persone. Inoltre, saranno in vigore misure di sicurezza straordinarie, con zone rosse e deviazioni del traffico nella zona di San Pietro e lungo il percorso del corteo.

