Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Martedì 23 e mercoledì 24 giugno, Max Pezzali sarà protagonista con un doppio concerto allo Stadio Olimpico di Roma, tappa centrale del suo tour negli stadi.
Orario e attese per i concerti a Roma
Secondo le informazioni ufficiali diffuse da Ticketone, gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Sono attese decine di migliaia di fan per entrambe le date, con una produzione pensata per ripercorrere i più grandi successi della carriera dell’artista.
Dopo la recente tappa di Napoli allo stadio Maradona, l’attesa nella capitale è altissima, con due serate che si preannunciano già sold out o molto vicine alla capienza massima.
Scaletta possibile Max Pezzali Roma 2026
Al momento non esiste una scaletta ufficiale confermata per Roma, ma è possibile farsi un’idea basandosi sulle ultime date del tour, come quella di Lignano Sabbiadoro. Ecco i brani più probabili:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Con un deca
Una setlist che mescola i grandi successi degli 883 con i brani solisti più amati, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale.
Il tour prosegue dopo Roma
Dopo le due date romane, il tour negli stadi di Max Pezzali continuerà in altre grandi città italiane:
- 27-28 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 1-2 luglio – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 5 luglio – Bari, Stadio San Nicola
- 8-9 luglio – Padova, Stadio Euganeo
- 11-12 luglio – Milano, Stadio San Siro
Un calendario fitto che conferma il grande successo del tour estivo.
Un tour tra nostalgia e grandi numeri
Il repertorio di Max Pezzali continua a registrare una forte presa sul pubblico, grazie a brani che hanno segnato generazioni intere. Anche per Roma, l’aspettativa è quella di due serate evento tra cori, nostalgia e grande partecipazione.