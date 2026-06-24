Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Martedì 23 e mercoledì 24 giugno, Max Pezzali sarà protagonista con un doppio concerto allo Stadio Olimpico di Roma, tappa centrale del suo tour negli stadi.

Orario e attese per i concerti a Roma

Secondo le informazioni ufficiali diffuse da Ticketone, gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Sono attese decine di migliaia di fan per entrambe le date, con una produzione pensata per ripercorrere i più grandi successi della carriera dell’artista.

Dopo la recente tappa di Napoli allo stadio Maradona, l’attesa nella capitale è altissima, con due serate che si preannunciano già sold out o molto vicine alla capienza massima.

Scaletta possibile Max Pezzali Roma 2026

Al momento non esiste una scaletta ufficiale confermata per Roma, ma è possibile farsi un’idea basandosi sulle ultime date del tour, come quella di Lignano Sabbiadoro. Ecco i brani più probabili:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Con un deca

Una setlist che mescola i grandi successi degli 883 con i brani solisti più amati, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale.

Il tour prosegue dopo Roma

Dopo le due date romane, il tour negli stadi di Max Pezzali continuerà in altre grandi città italiane:

27-28 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

1-2 luglio – Messina, Stadio Franco Scoglio

5 luglio – Bari, Stadio San Nicola

8-9 luglio – Padova, Stadio Euganeo

11-12 luglio – Milano, Stadio San Siro

Un calendario fitto che conferma il grande successo del tour estivo.

Un tour tra nostalgia e grandi numeri

Il repertorio di Max Pezzali continua a registrare una forte presa sul pubblico, grazie a brani che hanno segnato generazioni intere. Anche per Roma, l’aspettativa è quella di due serate evento tra cori, nostalgia e grande partecipazione.