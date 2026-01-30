Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato le materie oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che saranno trattate durante il colloquio orale per ogni indirizzo di studio.
Gli studenti potranno consultare tutte le informazioni dettagliate tramite il motore di ricerca ufficiale disponibile qui: Visualizza materie esame oppure all’interno dell’area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it.
Materie della seconda prova scritta per i Licei
- Classico: Latino
- Scientifico (anche opzione Scienze applicate e sezione Sportivo): Matematica
- Linguistico: Lingua e cultura straniera 1
- Scienze umane (opzione Economico-sociale): Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale)
- Artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi
- Musicale: Teoria, analisi e composizione
- Coreutico: Tecniche della danza
Materie della seconda prova scritta per gli Istituti tecnici e professionali
- Amministrazione, Finanza e Marketing (anche articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”): Economia aziendale
- Turismo: Discipline turistiche e aziendali
- Costruzioni, Ambiente e Territorio: Progettazione, costruzioni e impianti
- Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti (sia per l’articolazione Informatica che Telecomunicazioni)
- Istituti agrari: Produzioni vegetali (per articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”); Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”
Date dell’esame
- Prima prova scritta: giovedì 18 giugno, ore 8:30
- Seconda prova scritta: venerdì 19 giugno, ore 8:30
- Colloquio orale: dopo la correzione delle prove scritte
L’esame verifica non solo le conoscenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. Viene considerato l’impegno scolastico, la partecipazione a percorsi di formazione scuola-lavoro, le competenze digitali, le esperienze in educazione civica e altre attività coerenti con il percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
Composizione delle commissioni
Ogni commissione d’esame è composta da:
- 1 Presidente esterno
- 2 commissari esterni
- 2 commissari interni
Voto finale
Il voto finale dell’esame di Maturità 2026 è così determinato:
- Max 40 punti: credito scolastico del triennio
- Max 20 punti: prova scritta
- Max 20 punti: prova orale
- Max 20 punti: colloquio
L’esame è valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste.