Sono stati ufficialmente aperti i plichi telematici della prima prova della Maturità 2026, dando il via alla consegna delle tracce di italiano per i 527.747 studenti impegnati oggi in tutta Italia.

Per l’analisi del testo poetico, la scelta del Ministero è ricaduta su Cesare Pavese con la poesia “Passerò per piazza di Spagna”, composta nel 1950 e tratta dalla raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Il testo propone una riflessione intensa e personale sull’amore e sulla memoria, temi centrali nell’ultima produzione dell’autore.

Tra le tracce dell’analisi del testo in prosa compare invece un brano tratto da “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi, autore contemporaneo che propone una riflessione sul valore delle storie personali e sulla capacità di rialzarsi di fronte alle difficoltà.

La prima prova, ricordiamo, prevede in totale sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Gli studenti hanno a disposizione sei ore per completare l’elaborato, che può valere fino a 20 punti.

L’esame proseguirà nei prossimi giorni con la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo di studio, mentre cresce l’attesa per il colloquio orale che completerà il percorso della Maturità 2026.