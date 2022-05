Auditorium della Conciliazione, Matteo Basilé in anteprima nazionale a Visionarea Art Space di Roma

Visionarea Art Space: tutto pronto per Hybrida, la nuova esposizione di Marco Basilé, in programma a partire dal 24 maggio

Matteo Basilé arriva in anteprima assoluta per Visionarea Art Space all’Auditorium della Conciliazione con la sua Hybrida, una mostra a cura di Gianluca Marziani. L’artista presenta le sue opere, in quella che è a tutti gli effetti un’attività di incredibile sperimentazione, da creatore di mondi che si muove tra NFT, arte, fotografia e digitale.

Il 24 maggio 2022 alle ore 18.00 c’è l’opening di Hybrida, la nuova mostra di Matteo Basilè a Roma, per un’ibridazione completa tra arte materiale ed immateriale, realtà tangibile e mondo digitale. L’appuntamento è a Visionarea Art Space, presso l’Auditorium della Conciliazione. Photo Credits: Matteo Basilé via HF4

Hybrida: la mostra di Matteo Basilé all’Auditiorium della Conciliazione

Una esposizione nella quale il linguaggio si ibrida tra materiale e immateriale, mescolando nel calderone della contemporaneità i nuovi linguaggi fatti di figure femminili e antropologie futuribili. Questo è Hybrida di Matteo Basilé, il cui opening è previsto per martedì 24 maggio 2022 alle ore 18:00 presso Visionarea Art Space, all’Auditorium della Conciliazione a Roma.

Tutto ciò che c’è da sapere su Hybrida

La mostra rimarrà aperta in anteprima nazionale dal 25 maggio al 6 settembre, in un insieme di opere che rendono l’idea di quanto Matteo Basilé possa rappresentare uno dei più quotati innovatori dell’arte contemporanea. Tra i primi in Europa a sperimentare l’ibridazione tra arte e digitale, con questa sua nuova mostra non fa altro mescolare che i linguaggi, inserire la realtà tangibile nell’immaterialità e viceversa, interrogando, indagando e sperimentando le nuovissime frontiere del quotidiano e della contemporaneità.

La mostra Hybrida, curata da Gianluca Marziani, chiuderà la stagione 2021/2022 di Visionarea Art Space. Quella in esposizione è una serie di opere realizzate nell’anno 2022 e mai esposte a Roma, accompagnate inoltre ad un nuovissimo progetto di opere NFT prodotte dalla neo nata ARTITUDE.AI.

