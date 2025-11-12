Matt Rife arriva a Roma il 27 aprile 2026 con lo Stay Golden World Tour: unica data italiana per la star Netflix della stand-up comedy.

L’ironia tagliente e il sorriso irresistibile di Matt Rife stanno per tornare in Italia: il comico americano, star mondiale della stand-up comedy e volto noto di Netflix, nel 2026 porterà a Roma il suo attesissimo Stay Golden World Tour per quella che è la sua unica data italiana. Il pubblico della capitale (e non solo) lo attende per una serata all’insegna delle risate, dell’improvvisazione e dell’energia travolgente che lo hanno reso uno dei nomi più amati del panorama comico internazionale.

Matt Rife a Roma 2026: unica data italiana all’Auditorium Parco della Musica

Andiamo con ordine e segnatevi la data: lunedì 27 aprile 2026. È quella la serata durante la quale Matt Rife salirà sul palco della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale. Dopo i due sold out lampo di Milano nel 2023, il ritorno in Italia era attesissimo — e le aspettative sono ovviamente altissime.

Lo Stay Golden World Tour sta facendo il giro del mondo con enorme successo, raccogliendo ovunque standing ovation e recensioni entusiaste. Chi lo ha già visto dal vivo sa cosa aspettarsi: ironia, ritmo e spontaneità, in cui ogni spettacolo è diverso dal precedente. Il suo celebre “crowd work” — l’interazione diretta e imprevedibile con il pubblico — è diventato un marchio di fabbrica, rendendo ogni serata unica e irripetibile.

Il comico promette uno show di comicità irriverente e senza filtri, dove battute fulminanti e momenti di improvvisazione si alternano in un flusso continuo di energia. Una formula vincente che gli ha fatto conquistare milioni di fan in tutto il mondo, anche grazie agli special disponibili su Netflix.

I biglietti per Matt Rife – Stay Golden World Tour saranno disponibili su Ticketmaster e TicketOne a partire dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre 2025. Per i fan più fedeli, ci sarà una prevendita esclusiva per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation attiva dalle ore 12:00 di giovedì 13 novembre.

I prezzi variano a seconda dei settori dell’Auditorium, ma come sempre per Rife si prevede un sold out nel giro di poche ore, proprio come accaduto per le date precedenti.

Photo Credits: Shutterstock