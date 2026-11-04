Quanto panettone comprare a Natale senza sprechi? La matematica del panettone aiuta a calcolare le porzioni in base agli ospiti.

Siamo a novembre e lo sguardo è ormai proiettato verso la fine dell’anno e alle feste di Natale, nelle quali passeremo come da tradizione tantissimo tempo in tavola. Ma avete mai pensato a quanto panettone bisogna comprare per non lasciare gli ospiti senza dolce e, allo stesso tempo, evitare gli sprechi? Tra pranzi di famiglia, cene con amici e brindisi, scegliere il formato giusto può diventare un piccolo rompicapo. La soluzione è la “matematica del panettone” di Loison: un modo semplice per fare i conti con fette, invitati e occasioni di consumo.

La matematica del panettone: quanti grammi a persona portare in tavola a Natale?

La regola più pratica è moltiplicare il numero dei commensali per una porzione indicativa di 80-100 grammi. Non si tratta ovviamente di una misura fissa, ma di un punto di partenza per fare la spesa senza esagerare.

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Il conto va rivisto se a tavola ci saranno altri dolci, come pandoro, biscotti o dessert in generale: in quel caso possono bastare assaggi più piccoli. Se si confrontano più gusti, bisogna sommare le porzioni assaggiate da ciascun invitato.

Per 6 persone servono dunque circa 480-600 grammi, per 8 ne bastano 640-800, mentre per 10 si sale a 800 grammi-un chilo. Una tavolata da 12 persone richiede indicativamente 960 grammi-1,2 chili. Con 20 ospiti, invece, il fabbisogno arriva a 1,6-2 chili: si può scegliere un grande panettone oppure dividerlo in più confezioni.

Panettone classico o farcito? Conta anche quando lo mangi. Dal Mignon al Magnum: il formato cambia tutto

Non tutte le fette sono uguali. Il panettone classico, con uvetta e canditi, può prestarsi a porzioni più generose; uno ricco di cioccolato o creme invita a effettuare tagli più contenuti.

Dopo il pranzo di Natale, già abbondante per tradizione, è inoltre meglio ridurre le dosi. A colazione, invece, una fetta più grande può diventare la protagonista insieme al caffè o a un bel cappuccino.

La guida proposta da Loison ci ricorda che anche il servizio fa la differenza. Un Mignon da 100 grammi è una porzione individuale, pratica anche come segnaposto. Per le grandi feste, un Magnum da 2 chili offre all’incirca 20-25 porzioni; quello da 3 chili, 30-37.

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