Il martedì grasso è l’ultimo giorno del Carnevale e le sue origini sono da rintracciare nella storia cristiana e dell’Antica Roma.

Il 17 Febbraio 2026 è martedì grasso. Il martedì grasso è l’ultimo giorno del Carnevale e le sue origini sono da rintracciare nella storia cristiana e dell’Antica Roma.

Il Martedì Grasso è il culmine del Carnevale. Un momento carico di festa e tradizione che affonda le sue radici nel mondo antico pre-cristiano.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Era originariamente legato ai riti propiziatori delle antiche civiltà greche e romane, un momento di eccessi, baldoria e mascheramento, celebrato in onore di divinità come Saturno e Dioniso.

Durante quei giorni di festa, maschere e costumi cancellavano le differenze sociali, tutti potevano partecipare ai riti propiziatori per ottenere favori divini, come un raccolto abbondante o la protezione dagli eventi avversi.

Con l’avvento del Medioevo, la Chiesa cristiana decise di far coincidere il Carnevale proprio con il periodo che precedeva la Quaresima, i quaranta giorni di penitenza e riflessione che precedono la Pasqua.

Pur opponendosi inizialmente agli eccessi della festa, la Chiesa ne adottò gradualmente alcuni elementi, trasformando una celebrazione pagana in un periodo di preparazione spirituale.

Il significato del nome

Il nome “Martedì Grasso” deriva dalla tradizione di consumare abbondanti pasti a base di carne proprio nell’ultimo giorno del Carnevale, prima dell’inizio della Quaresima.

Questo giorno era contrassegnato da banchetti succulenti e indulgenza e rappresentava l’ultima occasione per concedersi eccessi gastronomici prima del periodo di digiuno e penitenza.

Il termine “Carnevale” stesso ha origine dal latino “carnem levare”, che significa “eliminare la carne”, evidenziando il divieto di consumare carne durante la Quaresima.

Oltre a rappresentare un momento di festa e allegria, il Martedì Grasso segna anche il passaggio verso un periodo di purificazione spirituale e riflessione.

Le diverse denominazioni di questo giorno in culture e regioni distanti tra di loro, come il Pancake Day negli Stati Uniti o il Shrove Tuesday nel Regno Unito, testimoniano l’importanza universale di questo momento di transizione.

Leggi anche: — Frappe romane, ecco il trucco per farle leggere e friabili