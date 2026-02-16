Il Martedì Grasso, 17 febbraio 2026, segna il gran finale del Carnevale e a Roma e nei comuni della provincia la festa si accende con sfilate, carri allegorici, eventi per famiglie e tradizioni secolari. Ecco gli appuntamenti da non perdere tutti in programma nella giornata del 17 febbraio.
Carnevale rionale di Testaccio
Nel cuore di Testaccio torna il Carnevale rionale, una delle feste popolari più antiche della città, documentata fin dal X secolo.
La sfilata del Martedì Grasso attraversa il quartiere con un carro ispirato all’Arca di Noè e un tema dedicato alla sostenibilità ambientale.
Mattinata con le scuole e grande festa pomeridiana in Piazza di Testaccio tra artisti di strada, musica, dolci tipici e un omaggio a Gigi Proietti.
Eventi carnevaleschi nel centro storico
Il 17 febbraio animazioni e spettacoli di Carnevale coinvolgono alcune delle aree più iconiche della città, tra Via del Corso, Piazza del Popolo e Piazza Navona, con iniziative dedicate soprattutto a famiglie e bambini.
Provincia di Roma: i Carnevali del 17 febbraio
🎊 Frascati – Carnevale di Frascati
Uno dei Carnevali più storici dei Castelli Romani. Il Martedì Grasso si chiude con il tradizionale Corteo funebre di Re Pupone e lo spettacolo pirotecnico finale.
🎭 Tivoli – Carnevale Tiburtino
Gran finale il 17 febbraio per il Carnevale di Tivoli, con il corteo di Re Carnevale e la bruciatura del pupo, rito simbolico che segna la fine della festa.
🎨 Guidonia Montecelio – Carnevale di Guidonia
Ultima giornata di festeggiamenti anche a Guidonia Montecelio, con eventi diffusi, sfilate e iniziative per tutte le età.
🚜 Velletri – Carnevale Popolare Veliterno
Martedì Grasso con carri allegorici, maschere e il tradizionale rogo di Re Carnevale, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.
🎠 Genzano di Roma – Carnevale Genzanese
Chiusura in grande stile per il Carnevale di Genzano di Roma, con carri ispirati al cinema e all’animazione, realizzati con il coinvolgimento della comunità e della Pro Loco.
🎉 Palestrina – Carnevale Prenestino
Il 17 febbraio va in scena l’ultimo atto del Carnevale prenestino, tra sfilate e momenti di festa collettiva.
🎭 Zagarolo – Carnevale Zagarolese
Maschere, carri e musica animano il centro storico di Zagarolo per il gran finale di Martedì Grasso.
🎊 San Vito Romano – Carnevale
Anche San Vito Romano festeggia il 17 febbraio con sfilate e intrattenimento.
🚩 Pavona (Albano Laziale) – Carnevale Pavonense
Dieci carri allegorici sfilano lungo via del Mare per uno degli eventi più partecipati dei Castelli Romani.
Il Carnevale 2026 si chiude così, tra riti antichi, creatività popolare e nuove sensibilità ambientali. A Roma e in provincia, il 17 febbraio diventa una giornata da vivere all’aperto, tra coriandoli, maschere e il senso profondo della festa come momento di comunità.
Maschera pronta: il Martedì Grasso vi aspetta