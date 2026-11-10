A Marta, sul lago di Bolsena, Salotto 44 reinventa l’aperitivo con cocktail a base di olio extravergine d’oliva del Lazio.

C’è un modo originale con il quale possiamo rileggere il rito dell’aperitivo: mettere insieme il mondo dei cocktail e quello dell’olio extravergine d’oliva del Lazio. Succede a Marta, un borgo affacciato sul lago di Bolsena, dove Salotto 44 propone una interpretazione della miscelazione tutta sua in un incontro che non può che incuriosire, soprattutto perché arriva da una zona nella quale l’olio fa completamente parte della cultura gastronomica locale. Ma come si traduce un ingrediente da cucina in un drink da sorseggiare?

Dal caffè del mattino all’aperitivo all’olio d’oliva sul lago di Bolsena

In via Laertina 44, a pochi passi dal lago, Salotto 44 è un bar che parte dai caffè e lievitati al mattino, gelati artigianali e spuntini, fino all’aperitivo con vini e cocktail, passando per i pranzi veloci.

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Non si tratta di un locale riservato soltanto agli appassionati di mixology, dunque, ma un ritrovo frequentato anche dai residenti.

Sono tuttavia proprio i cocktail l’elemento più particolare del locale, dato che l’olio extravergine entra direttamente nel bicchiere. Nel The Oliveto Cocktail si uniscono gin, Licor 43, succo di limone, zucchero e olio EVO. C’è poi il MiTo Sapori Italiani, una rivisitazione di vermouth e bitter con una spuma all’olio.

Più tecnico il Gibson Oil, nel quale il gin viene lavorato con l’olio attraverso il fat-washing, un procedimento che ne trasferisce gli aromi al distillato. E per chi non beve, c’è anche un Virgin Oliveto analcolico.

Photo Credits: Alessia Malorgio