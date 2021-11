MART Millennials Art Work: il quartiere Montagnola di Roma diventa un museo diffuso su “Resistenza, Legalità e Memoria”

Nuova vita ai muri delle periferie Romane con MART - Millennials Art Work 2021 e il museo diffuso del quartiere Montagnola

Dominio Pubblico presenta MART – Millennials Art Work 2021, il museo diffuso del quartiere Montagnola dedicato a Resistenza, Legalità e Memoria nel segno della Street Art. Un progetto di riqualificazione urbana, che riesce a dare nuova vita ai muri delle periferie romane.

Al quartiere Montagnola va in scena il museo diffuso dedicato a Resistenza, Legalità e Memoria nel segno della Street Art. Photo Credits: Mart via HF4

Il “museo diffuso” su Resistenza, Legalità e Memoria alla Montagnola

Alla Montagnola, a pochi passi dall’EUR, prende il via un “museo diffuso” su Resistenza, Legalità e Memoria, parte della seconda annualità di Contemporaneamente Roma 2021.

Le mura del quartiere si fanno ancora più culla della memoria storica e sociale della Capitale, raccontando tramite la Street Art storie di impegno sociale in opere murarie che celebrano la Resistenza contro il nazifascismo.

Gli Street Artists coinvolti nell’iniziativa MART Millennials Art Work promossa da Dominio Pubblico sono ben quattro. Si va da Paolo ‘Gojo’ Colasanti, responsabile della curatela e del coordinamento artistico del progetto, al collettivo NAF – MK in collaborazione con INWALLWETRUST e Daniele Tozzi.

MART – Millennials Art Work: il progetto di Dominio Pubblico

Dal 5 al 7 novembre sarà possibile visitare questo museo diffuso con le visite guidate “Anima Urbis”, prima della grande chiusura di domenica 7, presso l’IIS Cine-TV Roberto Rossellini, i cui studenti mostreranno ai propri coetanei l’esito finale del laboratori svolti, tra cui School of Rap: laboratorio di rime e legalità condotto dal rapper partenopeo Luca Caiazzo in arte Lucariello in collaborazione con Crisi Come Opportunità (CCO).

MART – Millennials Art Work è un progetto di Dominio Pubblico con la curatela di Paolo Colasanti in arte Gojo. È promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE.

Photo Credits: Mart via HF4