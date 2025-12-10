Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il suo tour Marra Stadi25 nei palasport, con due date imperdibili al Palazzo dello Sport di Roma: 12 e 13 dicembre 2025.

Lo show, già attesissimo, promette di essere un vero e proprio epic movie dal vivo, suddiviso in sei capitoli, che racconta il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. Attraverso le performance dei brani più iconici e recenti della sua carriera, i due protagonisti scopriranno la loro inscindibile connessione, guidando il pubblico in un viaggio emozionale unico.

Il live si sviluppa attorno ai brani della trilogia di Marracash:

Persona (2019) – 9 dischi di platino

(2019) – 9 dischi di platino Noi, Loro, Gli Altri (2021) – 7 dischi di platino

(2021) – 7 dischi di platino È Finita La Pace (2024) – doppio disco di platino

Tra le canzoni più attese, spicca “GLI SBANDATI HANNO PERSO”, già tra i cinque finalisti del Premio Tenco 2025 nella categoria “Miglior Canzone Singola”. La scaletta, fedele a quanto visto nel tour, comprende successi come:

POWER SLAP

GLI SBANDATI HANNO PERSO

VITTIMA

SALVADOR DALÌ

SPORT – I MUSCOLI

G.O.A.T. – IL CUORE

BODY PARTS – I DENTI

BASTAVANO LE BRICIOLE

15 PIANI

FACTOTUM

LAUREA AD HONOREM

PENTOTHAL

IO

DUBBI

MADAME – L’ANIMA

NEMESI

QUALCOSA IN CUI CREDERE – LO SCHELETRO

CRASH

LORO

COSPLAYER

POCO DI BUONO – IL FEGATO

È FINITA LA PACE

CRAZY LOVE

CRUDELIA – I NERVI

NIENTE CANZONI D’AMORE

LEI

BRAVI A CADERE – I POLMONI

NULLA ACCADE

∞ LOVE

HAPPY END

64 BARRE DI PAURA

La scaletta, pensata come un percorso narrativo, intreccia i grandi successi con i brani più recenti, regalando un’esperienza intensa e immersiva.

Uno spettacolo da film

La produzione dello show è curata dal team italiano di Ombra, con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli. L’evoluzione rispetto al precedente tour Marrageddon si vede in ogni dettaglio:

Corpo di ballo : 8 ballerini guidati da Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo

: 8 ballerini guidati da e Band dal vivo e performer alternati sul palco, tra cui Matilda De Angelis , che interagisce vocalmente con Marracash

e performer alternati sul palco, tra cui , che interagisce vocalmente con Marracash 5 robot scenici alti da 3 a 6 metri, per un impatto visivo totale

alti da 3 a 6 metri, per un impatto visivo totale MIND Industries, l’entità dedicata al “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco”, aggiunge un elemento narrativo unico

Lo spettacolo unisce musica, teatro e tecnologia, trasformando il concerto in un’esperienza totale che va oltre il semplice live musicale.

Info pratiche

Date : 12 e 13 dicembre 2025

: 12 e 13 dicembre 2025 Location : Palazzo dello Sport, Roma

: Palazzo dello Sport, Roma Orario : 21:00

: 21:00 Biglietti: entrambi gli spettacoli sold out

Roma si prepara a due serate indimenticabili, tra grandi successi, narrazione emozionante e spettacolarità scenica, in un live che promette di restare nella memoria di tutti i fan.