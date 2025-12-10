Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il suo tour Marra Stadi25 nei palasport, con due date imperdibili al Palazzo dello Sport di Roma: 12 e 13 dicembre 2025.

Lo show, già attesissimo, promette di essere un vero e proprio epic movie dal vivo, suddiviso in sei capitoli, che racconta il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. Attraverso le performance dei brani più iconici e recenti della sua carriera, i due protagonisti scopriranno la loro inscindibile connessione, guidando il pubblico in un viaggio emozionale unico.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  

Il live si sviluppa attorno ai brani della trilogia di Marracash:

  • Persona (2019) – 9 dischi di platino
  • Noi, Loro, Gli Altri (2021) – 7 dischi di platino
  • È Finita La Pace (2024) – doppio disco di platino

Tra le canzoni più attese, spicca “GLI SBANDATI HANNO PERSO”, già tra i cinque finalisti del Premio Tenco 2025 nella categoria “Miglior Canzone Singola”. La scaletta, fedele a quanto visto nel tour, comprende successi come:

  • POWER SLAP
  • GLI SBANDATI HANNO PERSO
  • VITTIMA
  • SALVADOR DALÌ
  • SPORT – I MUSCOLI
  • G.O.A.T. – IL CUORE
  • BODY PARTS – I DENTI
  • BASTAVANO LE BRICIOLE
  • 15 PIANI
  • FACTOTUM
  • LAUREA AD HONOREM
  • PENTOTHAL
  • IO
  • DUBBI
  • MADAME – L’ANIMA
  • NEMESI
  • QUALCOSA IN CUI CREDERE – LO SCHELETRO
  • CRASH
  • LORO
  • COSPLAYER
  • POCO DI BUONO – IL FEGATO
  • È FINITA LA PACE
  • CRAZY LOVE
  • CRUDELIA – I NERVI
  • NIENTE CANZONI D’AMORE
  • LEI
  • BRAVI A CADERE – I POLMONI
  • NULLA ACCADE
  • ∞ LOVE
  • HAPPY END
  • 64 BARRE DI PAURA

La scaletta, pensata come un percorso narrativo, intreccia i grandi successi con i brani più recenti, regalando un’esperienza intensa e immersiva.

Uno spettacolo da film

La produzione dello show è curata dal team italiano di Ombra, con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli. L’evoluzione rispetto al precedente tour Marrageddon si vede in ogni dettaglio:

  • Corpo di ballo: 8 ballerini guidati da Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo
  • Band dal vivo e performer alternati sul palco, tra cui Matilda De Angelis, che interagisce vocalmente con Marracash
  • 5 robot scenici alti da 3 a 6 metri, per un impatto visivo totale
  • MIND Industries, l’entità dedicata al “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco”, aggiunge un elemento narrativo unico

Lo spettacolo unisce musica, teatro e tecnologia, trasformando il concerto in un’esperienza totale che va oltre il semplice live musicale.

Info pratiche

  • Date: 12 e 13 dicembre 2025
  • Location: Palazzo dello Sport, Roma
  • Orario: 21:00
  • Biglietti: entrambi gli spettacoli sold out

Roma si prepara a due serate indimenticabili, tra grandi successi, narrazione emozionante e spettacolarità scenica, in un live che promette di restare nella memoria di tutti i fan.