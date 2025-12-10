Dopo l’annuncio a sorpresa lunedì sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash porta il suo tour Marra Stadi25 nei palasport, con due date imperdibili al Palazzo dello Sport di Roma: 12 e 13 dicembre 2025.
Lo show, già attesissimo, promette di essere un vero e proprio epic movie dal vivo, suddiviso in sei capitoli, che racconta il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. Attraverso le performance dei brani più iconici e recenti della sua carriera, i due protagonisti scopriranno la loro inscindibile connessione, guidando il pubblico in un viaggio emozionale unico.
Il live si sviluppa attorno ai brani della trilogia di Marracash:
- Persona (2019) – 9 dischi di platino
- Noi, Loro, Gli Altri (2021) – 7 dischi di platino
- È Finita La Pace (2024) – doppio disco di platino
Tra le canzoni più attese, spicca “GLI SBANDATI HANNO PERSO”, già tra i cinque finalisti del Premio Tenco 2025 nella categoria “Miglior Canzone Singola”. La scaletta, fedele a quanto visto nel tour, comprende successi come:
- POWER SLAP
- GLI SBANDATI HANNO PERSO
- VITTIMA
- SALVADOR DALÌ
- SPORT – I MUSCOLI
- G.O.A.T. – IL CUORE
- BODY PARTS – I DENTI
- BASTAVANO LE BRICIOLE
- 15 PIANI
- FACTOTUM
- LAUREA AD HONOREM
- PENTOTHAL
- IO
- DUBBI
- MADAME – L’ANIMA
- NEMESI
- QUALCOSA IN CUI CREDERE – LO SCHELETRO
- CRASH
- LORO
- COSPLAYER
- POCO DI BUONO – IL FEGATO
- È FINITA LA PACE
- CRAZY LOVE
- CRUDELIA – I NERVI
- NIENTE CANZONI D’AMORE
- LEI
- BRAVI A CADERE – I POLMONI
- NULLA ACCADE
- ∞ LOVE
- HAPPY END
- 64 BARRE DI PAURA
La scaletta, pensata come un percorso narrativo, intreccia i grandi successi con i brani più recenti, regalando un’esperienza intensa e immersiva.
Uno spettacolo da film
La produzione dello show è curata dal team italiano di Ombra, con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli. L’evoluzione rispetto al precedente tour Marrageddon si vede in ogni dettaglio:
- Corpo di ballo: 8 ballerini guidati da Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo
- Band dal vivo e performer alternati sul palco, tra cui Matilda De Angelis, che interagisce vocalmente con Marracash
- 5 robot scenici alti da 3 a 6 metri, per un impatto visivo totale
- MIND Industries, l’entità dedicata al “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco”, aggiunge un elemento narrativo unico
Lo spettacolo unisce musica, teatro e tecnologia, trasformando il concerto in un’esperienza totale che va oltre il semplice live musicale.
Info pratiche
- Date: 12 e 13 dicembre 2025
- Location: Palazzo dello Sport, Roma
- Orario: 21:00
- Biglietti: entrambi gli spettacoli sold out
Roma si prepara a due serate indimenticabili, tra grandi successi, narrazione emozionante e spettacolarità scenica, in un live che promette di restare nella memoria di tutti i fan.